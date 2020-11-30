他搭機捷遭電扶梯劃傷見血 竟是扶手「針狀物」惹禍

公共場合的電梯和手扶梯是容易發生意外的場所，日前有人搭乘桃園機場捷運手扶梯時，竟遭扶手帶上的突起物劃傷，手掌被割出一道長長的傷口，讓他擔心會不會因此受感染。

一名網友在PTT發文指出，家人搭機場捷運手扶梯時，將手放在扶手帶上時，突然手掌見血，下緣被劃出一道傷口，檢查後發現是被埋在扶手上的針狀物劃傷。他PO出手掌受傷以及扶手上突起物的照片，表示很擔心是被人為惡意放置，怕因此感染奇怪的病菌。

民眾搭機捷手扶梯被劃傷。圖取自PTT 手扶梯上疑似有針狀物突起。圖取自PTT

網友表示：「好可怕」、「去找站務員處理」、「趕快擠血並用大量清水沖洗，然後就醫」、「建議報警調看監視器」、「小心破傷風」、「趕快去醫院看感染科和預防性投藥」。有人指以前也有類似扶手突出針的新聞，可能是原有的構造，另外有人稱是扶手帶底下的金屬結構，剛好從帶子裂痕處突起。

截至去年中統計，桃園機場捷運共發生45起送醫事件，從旅客容易受傷的區域來劃分，在穿堂還有電扶梯發生的頻率最高；以受傷型態來看，大多數是跌倒、夾傷、割傷等傷勢。

先前台鐵也曾發生類似事件，日前基隆火車站有乘客搭手扶梯，手掌被扶手帶突起的鋼絲刺傷，站務人員立即協助處理傷口，台鐵表示是扶手帶摩耗內層鋼絲穿出造成，已先將突出鋼絲拔除，會將手扶帶換新。