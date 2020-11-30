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台灣本島桃園地區低溫16.4度 北北基宜花大雨特報

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
東北季風影響，今(30)日基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。圖／中央氣象局提供
東北季風影響，今(30)日基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。圖／中央氣象局提供

中央氣象局表示，今明兩天受到東北季風的影響，北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚較涼，中南部日夜溫差大；基隆北海岸、台灣東北部地區及大台北山區有雨，並有局部大雨發生的機率。

根據氣象局資料顯示，今天清晨6時許，連江縣馬祖地區低溫14.7度，台灣本島桃園地區茶改場16.4度、宜蘭縣蘭陽分場清晨低溫為16.9度。

氣象局表示，今天北部、東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴。

今、明兩天台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至10級強陣風；明天東半部（含綠島、蘭嶼）及恆春半島有長浪發生的機率。東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，連日降雨，山區請注意坍方及落石。

氣象局 馬祖 恆春 天氣動態

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