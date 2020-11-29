他是恐怖情人 愛滋條例21條竟成幫兇

阿偉與男友開始交往時，常在臉書放閃，但沒多久，男友個性黑暗面顯露無遺，猜疑多嫉，動不動就出手打人，阿偉才知原來「夫夫之戀」也會上演家暴戲碼。去年小偉提分手，男友不肯，除了暴力相向，更放話控告他妨礙「人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例第二十一條」，意圖使對方感染HIV病毒。

小偉相當無奈，兩人認識之初，他即坦然告知自身感染者身份，這些年持續服用抗病毒藥物，定期回診，體內幾乎檢測不到病毒，才敢與男友發生無套性行為，沒想到，卻成為對方威脅的工具。

愛滋病感染者權益促進會最近幾年接獲不少類似個案，秘書長林宜慧指出，男同志、異性戀皆有，情節類似，提分手後，對方心有不甘，認為「我都沒嫌棄你是感染者，竟然主動分手」，而一狀告上法院。

權促會統計，該條例上路近20年，截至2019年12月31日為止，共找二十件訴訟個案，愛滋感染者與對方無套發生性行為而被告，其中十七件被判有罪，僅三件無罪。男同志十件、異性戀九件。

進一步分析十七件被判有罪個案，四件屬於「既遂」，確實有人因此被感染，十三件為「未遂」，沒有感染之事實，其中刑度最高的是一名教師與人約砲，總計與十三人發生無套性行為，盡管均屬「未遂」，但遭判十一年。

林宜慧指出，隨著時空不同、抗病毒藥物精進，該條例第二十一條有修法必要，法官就是以「未經隔絕器官黏膜或體液，而直接接觸，醫學上評估可能造成HIV感染之行為」作為依據，做出判決。

林宜慧強調，這幾年來，抗病毒藥物治療效果顯著，最新藥物只需一天一顆，持續服用，定期回診，大部分感染者體內都找不到病毒，即使與人發生無套肛交、性行為，也無傳染之虞。

可惜的是，好幾次權促會請委主治醫師出席法庭，帶著感染者病毒檢驗報告，讓法官知道被告已無感染風險，但法官仍援用第二十一條，且施以重刑，平均一次無套肛交，被判刑兩年八個月刑期，這比酒駕傷人、致死還要重。

為此，今年五月民眾於公共政策網路參與平台提案，要求修正該條文，疾管署給予正面回應「將穩定服藥且病毒量測不到的感染者，透過性行為傳染愛滋病毒風險極低的科學實證，納入危險性行為範圍判斷要件之一。」

疾管署強調，政府提供免費藥物治療的目的在於鼓勵高風險族群篩檢與治療，只要持續用藥，測不到病毒，就幾乎無透過性行為傳染給他人風險，就不會有觸法之虞。