事前投藥防愛滋（PrEP）計畫年底終止 愛滋防線憂破口

「不能去曼谷，要去哪購買「愛滋病毒暴露前預防性投藥」（PrEP）藥物？」台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任顧文瑋說，最近不少愛滋高風險族群在診間焦急地詢問著如何取得PrEP藥物。再者，PrEP公費計畫即將於年底終止，正接受PrEP的高風險族群則面臨斷藥危機，擔心無藥可用。

顧文瑋指出，不少男同志將曼谷視為第二故鄉，除了旅遊、購物、按摩之外，還常順道至當地藥局購賣PrEP學名藥，因為價格比原廠藥物便宜許多，年初迄今受到疫情影響，無法至泰國，許多人手邊都沒有存貨。

疾管署慢性傳染病組組長黃彥芳表示，(PrEP)計畫是透過服藥前的愛滋篩檢服務，鼓勵民眾篩檢，若確認感染愛滋病毒則盡早治療。至於沒有感染愛滋病毒的高風險族群，如能定期服用抗病毒藥物，體內藥物濃度足夠，就能預防感染愛滋，研究證實保護力可達九成以上。

由於每個人都難以持續使用保險套來預防感染，世界衛生組織於104年建議將PrEP作為全球愛滋防治的重要措施之一，美國、澳洲、歐盟等先進國家大力推動PrEP政策後，愛滋疫情明顯下降許多，台灣也是如此。

「PrEP公費計畫成效顯著」黃彥芳說，截至今年六月底，已有兩千廿九名感染者配偶或伴侶及年輕族群加入這項計畫，僅有一人因中斷服藥而感染愛滋，其餘皆未感染愛滋。

不過，PrEP藥物昂貴，持續每日服用一錠，每人每年至少需花費逾十二萬元，黃彥芳坦言，對年輕人而言，這個價錢簡直遙不可及，這也正是疾管署自一零五年起推動PrEP公費計畫的緣由，針對卅歲以下年輕族群及感染者配偶及性伴侶補助。

黃彥芳說，為了讓更多高風險對象使用PrEP，降低愛滋感染風險，目前正積極爭取預算，並與藥廠溝通，讓藥價更合理，希望未來能將將補助對象年齡層擴大至四十歲以下高風險民眾及感染者配偶或性伴侶。

顧文瑋指出，目前取得PrEP藥物的管道有二，一為公費試辦計畫，一為透過醫院向藥廠買藥，但公費這塊經費來源有限，且明年還需自付。至於自行購藥，藥廠釋出善意，採「買一補貼二」方式，大幅減輕使用者的負擔。

顧文瑋說，今年度相關公費計畫即將至年底結束，疾管署最近頻與專家開會討論明年度計畫內容，但因經費不足，現階段三十歲高風險族群全額公費補助，明年擬採部分負擔，參加者需自付一定比率的藥費，但這恐影響高風險族群參與意願。

此外，不少民眾透過網路購買PrEP藥物，顧文瑋提醒，在網路購買藥物，因來源不明，難以確保安全性、有效性，建議有需要者遵循正規醫療體系，接受醫師評估，用藥之前篩檢肝腎功能，及是否感染愛滋，才能保障自身健康。

事實上，許多先進國家積極推廣PrEP，南韓甚至將PrEP納入健保體制，但台灣仍為試辦計畫，公務預算極為有限，參與人數受限。對此，黃彥芳指出，健保法規定，納入健保藥物都需以治療疾病為目的，PrEP藥物屬於預防性質，除非修法，否則無法納入。

醫師公會理事長、立委邱泰源表示，有關預防用藥PrEP預算，近年都由疾管署防疫（傳染病）編列，在治療上，新確診個案兩年內藥費由疾管署負責，兩年後換成健保給付，建議PrEP也能成為正式預算，每年編列，由健保代收代付，但不納入健保總額計算。

感染科權威、台灣愛滋病學會理事長洪健清表示，疾管署推出PrEP藥物計畫，針對經濟弱勢、相異伴侶等高危險群提供一年期公費預防藥物，篩檢結果為陰性，積極投藥預防，「此為我國接連兩年新感染人數下降的重要關鍵，務必持續下去。」。

「要終結愛滋，就得事前預防」洪健清說，疾管署應持續推動愛滋防治相關計畫，學會則針對醫療人員、高風險族群舉辦愛滋教育活動、講座，配合疾管署推動愛滋免費匿篩，以及超商取貨唾液檢測等方式，讓篩檢更方便。

洪健清指出，透過「治療即預防」及「暴露前預防性投藥」兩大策略，我國勢必能在2030年之前達到「零感染、零歧視、零死亡」的「三零」終極目標，這也是聯合報與台灣愛滋病學會共同倡議的目的。