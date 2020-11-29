「網黃」是什麼？專家說宣傳性病防治要靠他們

網路世界無其不有，除了網紅，近年來，也冒出不少網黃，在特定網站平台經營自家情色影片頻道，算是另類斜槓青年。為求感官刺激，網黃們幾乎不太使用保險套，而是透過PrEP藥物，避免感染愛滋，但感染科醫師擔心，恐掀起另一波梅毒、淋病等性病高峰。

不同於網紅、直播主的「斗內」賺錢，網黃常是自拍、自演、自剪，將影片上傳國外特定網站，採會員制，只要繳交月費五至十美金，就能觀看所有影片。

但不管是男男G片、男女A片，在性愛競技場的網黃幾乎不會使用保險套，台北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任顧文瑋表示，絕大部分網黃均接受PrEP（愛滋病毒暴露前預防性投藥），有效預防愛滋，但縱欲狂歡時，少了保險套，卻增加淋病、梅毒、PE菌等性病感染風險。

顧文瑋指出，受到新冠疫情影響，各國實施邊境管制，但研究卻發現，許多國家性病罹患人數明顯成長，台灣也是如此，近幾個月來，性病就診人數明顯增加。

台灣愛滋病護理學會理事長莊苹指出，越來越多網黃自拍性愛影片上傳網路平台，秀出自己身材，無須批評議論，但希望網黃們能為公衛盡點心力，在片中分享正確愛滋及性病防治訊息。

莊苹說，PrEP藥物能夠有效預防愛滋病毒感染，但少了保險套，卻可能染上淋病、梅毒等性病，這些都需要網黃再三提醒網友，讓觀看影片的會員瞭解如何保護自己。

顧文瑋表示，網黃、網紅應該負起社會責任，例如，網黃可在片尾打上字幕，提醒網友，愛滋篩檢重要性，建議接種B肝及A肝疫苗、菜花疫苗，以保護自己、砲友及另一半的健康。

顧文瑋認為，網黃勢力銳不可擋，醫界、公衛學界應先放下成見，無須給予道德批判、有色眼光，應視其為最佳衛教宣導的傳播工具，因為網黃只要說幾句話，對於年輕人的影響力，遠勝於傳統八股教條式宣導。