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有效預防愛滋 專家籲高危險族群遵守PrEP用藥原則

聯合報 / 記者李樹人／台北即時報導
國際研究證實，「U=U」也就是「測不到病毒，等於不具傳染力」，愛滋感染者不會透過性行為將病毒傳染給他人。台灣愛滋病學會／提供
國際研究證實，「U=U」也就是「測不到病毒，等於不具傳染力」，愛滋感染者不會透過性行為將病毒傳染給他人。台灣愛滋病學會／提供

手機交友軟體普及，「隨約、不囉唆」成為不少人自我介紹的重點訊息，專家提醒，約砲管道變多，性愛頻率也隨之增加，務必遵守PrEP用藥原則，才能避免染上愛滋。

疾管署慢性傳染病組組長黃彥芳表示，PrEP服用簡易，性愛時，如果對方不願意安全性行為，透過服用PrEP，就能握有健康主導權，好好保護自己。

台灣愛滋病護理學會理事長莊苹說，莊苹說，PrEP可分為一天一顆，以及性愛前後服用等兩種，前者單純，不容易忘記用藥，但後者必須性行為之前二至24小時內服用兩顆藥物，結束後的24及48小後再各自服用一顆，算法複雜，如果有人參加性愛派對，玩上一兩天，哪還能記住何時該用藥。

莊苹建議，如投入PrEP，最好選擇每天用藥，以免因為算不準服藥時間，而增加感染風險。

防疫期間，許多人無法至曼谷購買PrEP學名藥，莊苹表示，最近幾個月，原廠提供支持方案，大幅降低購買成本，有意者可以至各大醫院感染科掛號，尋求醫師協助。

愛滋病 性行為

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