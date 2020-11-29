醫界力推U=U 測不到病毒即不具傳染力

40歲的阿志（化名）六年前因受傷而意外感染愛滋，但他規律用藥，控制病毒量，在幾乎測不到病毒量的情況下，與妻子採自然受孕方式，成功生下健康寶寶；台灣愛滋病學會理事長洪健清指出，只要好好用藥，控制愛滋病毒量，感染者也能生育下一代。

洪健清表示，感染者經過穩定治療，在病毒量測不到之定義下（每毫升所含病毒複製數，200 copies/ml），就跟一般人沒兩樣，不具傳染力，如果是女性感染者，仍可正常懷孕、生育。

「U=U對於感染者治療相當重要」洪健清說，若血液中病毒量抑制在200 copies/ml以下，並維持6個月以上，即稱為U=U（undetectable= untransmittable），也就是「測不到病毒，等於不具傳染力」，不會透過性行為將愛滋病毒傳染給他人。

多個國際大型研究統計超過10萬次相異伴侶間性行為，證實「U=U」此論點，不管是男女、男男等性行為，均是如此，強調，感染者穩定接受抗反轉錄病毒藥物治療（ART）後，健康狀態及平均餘命其實與常人沒有差異。

正因藥物治療效果顯著，配合PrEP防疫措施，台灣連兩年愛滋新增感染者人數下降，達到「88-92-95」，88%感染者被診斷出感染，92%知道能接受良好醫療照顧，95%接受治療者病毒量已有效受到抑制。

醫師公會理事長邱泰源建議，在感控學分中加強宣導U=U 觀念，甚至列為必修學分，讓所有醫師對於愛滋病有正確的認知。基層醫師在受訓後取得認證，就能在診所開立PrEP處方，增加取得藥物的可近性。

事實上，U=U讓衛福部著手修訂愛滋病條例第二十一條，今年五月民眾於公共政策網路參與平台提案，要求修正該條文，以符合法源與醫學實證。七月通過覆議門檻，疾管署回應，「將穩定服藥且病毒量測不到的感染者，透過性行為傳染愛滋病毒風險極低的科學實證，納入危險性行為範圍判斷要件之一。」

疾管署強調，政府提供免費藥物治療的目的在於鼓勵高風險族群篩檢與治療，只要持續用藥，測不到病毒，就幾乎無透過性行為傳染給他人風險，就不會有觸法之虞。