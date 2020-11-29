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一張圖看天氣！ 北台灣恐冷破16度 周四慎防更強冷空氣

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一張圖看天氣！ 北台灣恐冷破16度周四慎防更強冷空氣

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
中央氣象局今天在臉書「報天氣」預報未來一周天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團
中央氣象局今天在臉書「報天氣」預報未來一周天氣。圖／取自報天氣臉書粉絲團

中央氣象局今天在臉書「報天氣」預報未來一周天氣，隨著12月到來，可預見大陸高氣壓帶來冷空氣使得天氣偏涼、偏冷時間會愈來愈頻繁，溫暖時間也會相對減少。下周東北季風持續發威，北部及東北部地區最低溫將下探至16度，沿海空曠地區、近山區平地甚至「冷破」16度以下，中南部、花東地區最低溫也只剩下18度，冷天氣至少持續到周日，務必穿戴保暖衣物避免著涼。

北台灣連日冷颼颼，今天本島平地最低溫紀錄出現在富貴角，清晨6時50分測到15.6度，氣象局預報員王品翔提醒，下周不排除出現更低溫紀錄，尤其沿海空曠地區要格外注意，且部分預報模式指出，周四可能有更強一波冷空氣影響台灣天氣，但不確定性仍高，需要持續觀察。

王品翔表示，下周持續受東北季風影響，北部及東北部地區天氣涼冷，低溫預估僅16度至18度，高溫也只有20度至22度，尤其桃園、新竹、苗栗等沿海空曠局部地區及近山區平地，更可能下探至16度以下。中南部、花東地區低溫約18度至20度，其中花東地區高溫約23至25度，中南部高溫仍有27度至30度，日夜溫差較大。

降雨方面，王品翔說，大台北山區、基隆北海岸、宜蘭地區要留意局部大雨或較大雨勢，桃園以北及花東地區也有短暫雨，中南部則維持多雲到晴天氣。明天花東沿海地區要留意長浪，周二、周三長浪區域擴大到整個東半部及恆春半島，海邊活動記得注意安全。

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