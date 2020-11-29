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翻轉偏鄉醫療推視訊門診 台東明年擴大11偏鄉衛生所
台東縣政府推動視訊門診，希望解決偏鄉醫療資源不足問題，今天發布成果。衛生局表示，目前海端、大武試辦情況良好，明年底前全縣11偏鄉衛生所都將提供視訊門診服務，縣民可就近看診，不必再跑到台東市。
台東地形南北狹長，從南到北的距離約等同從台中到屏東，許多偏鄉居民看診光交通上就要花費半天到1天時間。衛生局今年5月起推動視訊醫療計畫，先在海端和大武試辦，只要到衛生所即可視訊門診。
衛生局表示，縣長饒慶鈴拜訪高醫、慈濟、義守醫學院尋求協助，先後支援南迴、綠島和蘭嶼，也請各醫院爭取更多專科醫師到台東服務；另一方面配合最新的5G科技開辦視訊眼科、耳鼻喉和皮膚科門診，數月來已服務約1500人次。
衛生局長黃明恩說，過去就醫舟車勞頓是最困擾民眾的問題，如今一方面擴充醫療資源，一方面推動視訊門診，目標希望「急症及時處理，重症在地處理」，至少不要再轉介到外縣市。
台東馬偕醫院院長王功亮說，台東近年積極爭取心臟、腫瘤等急重症專科醫師服務，去年已通過重度急救責任醫院評定，如今已可提供心臟外科等多科別24小時緊急醫療服務，大幅降低轉診外縣市比率，以心臟外科為例，前5年7000多個案中，約1.37%患者須轉診，今年已降到0.06%。
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