阿中為聖誕火車點燈 祈願愛滋零新增

「聖誕節前點亮愛滋3零願景新希望：零新增、零死亡、零歧視！」衛福部長陳時中29日與金鐘視帝莊凱勛共同為聖誕火車點燈；疾管署長周志浩提醒，「愛滋病是可防可控的疾病！」希望藉由此活動，讓民眾更關注愛滋病防治議題，建立更完整及友善的防治網絡。

疾管署與微風集團共同打造紅絲帶聖誕火車藝術裝置，即日起至2021年1月3日於台北車站大廳展出；周志浩表示，希望能夠傳達一項重要訊息，那就是「愛滋病須要大家一起防治，也企盼愛滋病例在台灣能夠逐年減少。」

愛滋感染獲控制

「我是牙醫師，愛滋病是我1982年開始執業時第一個碰到的感染病。」陳時中表示，愛滋病這幾年不再標示為病人，不再歧視患者；回想2003~2005年他還在擔任衛生署副署長時，每年新增3~5,000名愛滋感染者，之後透過減少共用針頭、美沙冬療法等方式，國內愛滋感染數獲得明顯控制。

陳時中指出，2017年每年仍有2,500名確診者，今年至今1,264名確診者，比去年同期少323人，大幅減少22%；周志浩表示，國內過去有4萬名愛滋確診者，當中有3萬3,000多名愛滋病患者在治療中，愛滋病感染率已連續3年下降，預計今年可再下降2成的感染者人數，將每年感染數控制在2,500人以下。

篩檢共創愛滋3零

疾管署表示，將繼續推動多元化篩檢方案、暴露愛滋病毒前預防性投藥（PrEP）整合性服務、導入新的檢驗技術以縮短初篩到確診時效、加強即刻診斷即刻治療與感染者規則服藥等，進而減少社區傳播風險。周志浩強調，愛滋傳染不會區分性別、性向，社會大眾應以尊重、接納的態度，認知預防及早期診斷早期治療的重要性，以共創愛滋3零。

「預防愛滋平時可戴保險套，做好保護！」愛滋大使莊凱勛呼籲民眾，一生一次愛滋篩檢，匿名篩檢，在家自我篩檢，做好保護，預防愛滋。

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