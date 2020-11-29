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網路時代新疾病 慎防網路精神障礙

台灣醒報 / 記者陳謙╱台北報導

台灣專注力研究學會29日以過動病童的情緒、網路成癮及自傷行為關聯性為題舉辦研討會。會中指出網路時代以發展出名為「網路精神障礙」的新型疾病，患者會出現失去控制之行為，進而可能導致犯罪、自殘、自殺等嚴重後果。

網路造就新精神病

ADHD(注意力不足過動症)，一般又簡稱過動兒，是兒童及少年發展階段中最常見的神經發展疾病，隨著網路時代到來，這些在成長過程中在學校或家庭等團體有適應障礙的孩子，會選擇逃避到網路世界裡。新型精神疾病「網路遊戲障礙」(Internet Gaming Disorder)就是因此產生。

網路遊戲障礙的兒童及青少年，會出現每天過度要求使用網路、3C產品的症狀，且若遭禁止，就會出現焦慮或情緒失調等行為。這些孩子漸漸會在學習上出現困難，只對3C相關的內容感興趣、與父母產生摩擦，進而出現犯罪行為、自殘或自殺等激烈手段。

敲醒父母心中警鐘

「認識兒童青少年ADHD、情緒障礙、網路成癮、非自殺自傷性行為之相關性」研討會，邀請國內身心治療專家與會發表過動兒負面情緒與其自傷行為的相關性。醫師呼籲病童家長應注意孩子的狀況，適時思考是否因未經治療而演變成網路成癮，以免錯過治療黃金期。

馬偕兒童醫院兒少精神科主治醫師臧汝芬表示，未經治療的過動兒在成長過程中會漸漸出現自卑、逃避學習、因情緒和家人或同學產生相處困難等問題，甚至出現霸凌或被霸凌的情況。

「要改變這個社會風氣要從我們自己開始。」衛福部心口司司長諶立中會中對近日青少年墜樓事件頻傳的社會現象有感而發。他表示不只是過動孩子的家長應留意，大家也意識到身心治療、輔導的資源嚴重不足。他也鼓勵身心治療相關的同仁們要將自己視為改變社會風氣的強大力量，同時呼籲家長不要給孩子太大的壓力並適度關懷。

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網路成癮 網路遊戲

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