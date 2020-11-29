消炎安胎藥擬下修適用懷孕週數 醫：恐使藥無用武之地

美國食品藥品管理局（FDA）日前發布用藥警訊，因有35名孕婦使用阿斯匹靈、布洛芬等非類固醇消炎藥（NSAIDs）後，發生胎兒有腎臟異常、羊水量降低等不良通報，因此建議將現行仿單註明下修到20周左右孕婦避免使用；我國衛福部食藥署也擬跟進。但台北長庚婦產科系主任洪泰和表示，這類藥物常用於安胎，若下修到20周，就等於「無用武之地」。

美國FDA的警訊表示，懷孕20周左右的孕婦使用非類固醇消炎藥品可能造成胎兒出現罕見但嚴重的腎臟問題，使得胎兒周圍的羊水量低下，並可能造成併發症。

食藥署藥品組科長洪國登表示，針對美國發布的警訊，我國已將相關資訊公布在藥品安全資訊風險溝通表。而過去我國針對非類固醇消炎藥的仿單便已註明，應避免用於30周以上的孕婦，但未來是否將仿單限制下修到20周，則要再持續蒐集國際資料，並與醫界、藥界討論後評估。

但洪泰和表示，非類固醇類的消炎藥有很多種，阿斯匹靈、布洛芬等都是。其中，阿斯匹靈是非常安全的用藥，以婦產科來說，較在意的是布洛芬此種藥物，但也是長期服用才有可能影響羊水下降。

布洛芬除了在20周以下孕婦用於止痛外，最常見的是用於有早產徵兆的孕婦上，通常在中後期、約懷孕24周時發生規律宮縮，會給予這種藥物，臨床上實證有效。

洪泰和表示，過去使用這些藥物時，也都會要求醫師小心相關副作用，定期觀察胎兒羊水變化，若發現有減少趨勢就會停止用藥，且此症狀可逆，一旦停止用藥便會恢復正常。

若是將仿單規定下修至懷孕20周，則這個藥「便無用武之地」，因此若有必要修改仿單，還需要更多專家學者討論是否符合需求。