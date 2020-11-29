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台華輪變身類郵輪 今日起推高雄港「鍍金夕陽航線」
受疫情影響，跳島與環島遊輪行程受歡迎。台華輪不僅擔負高雄、澎湖兩地旅客與貨物運輸工作，今天起推出「鍍金夕陽航線」輕旅行，今天下午，高雄市長陳其邁與台灣航業公司董事長劉文慶等人主持首航儀式，每周一次，帶領旅客暢遊高雄沿海美景。
台灣航業公司及山富旅行社合作，將台華輪從一般客輪打造成為類郵輪規模，船上提供觀光導覽、魔術、川劇變臉、歌手演唱與文創市集等節目。市府海洋局指出，依據台華輪空檔排行程，今天起至明年元月，每週日下午推出一趟遊程，登船時間依據日落有所調整，後續航次視申請情況對外公布。
此航線首航搭載700名旅客，沿途經過旗后燈塔、西子灣、中山大學、壽山，最後抵達屏東小琉球海域，旅客沒有下船，回程可在海上欣賞落日美景，總航程約3小時，大人788元、小孩688元。
首航次遊客今天下午3點，從棧貳庫新濱碼頭啟航，市長陳其邁、台灣航業公司董事長劉文慶與山富旅行社董事長陳國森等人主持首航儀式，在碼頭歡送搭船旅客一路平安。劉文慶指出，台華輪往返澎湖馬公與高雄之間31年，擔負交通與民生物資運送任務，現在更開始發揮觀光功能，雖然不賺錢，航業公司樂於推動與配合。
陳其邁表示，外國人從海上看台灣，讚嘆景色美麗所以稱台灣為「福爾摩沙」，他認為，這個「鍍金夕陽航線」應該取名黃金航線，是真金、而非鍍金，只不過讓他來港口送客太殘忍，下次要一起登船欣賞美景。
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