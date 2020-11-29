快訊

罕見！新加坡年初確診孕婦 產下帶新冠病毒抗體男嬰

丁怡銘涉發假訊息 中正一警分局作筆錄偵訊中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

愛滋感染數連3年降 陳時中盼創友善防治環境

中央社 / 台北29日電
衛福部長陳時中。圖／聯合報系資料照
衛福部長陳時中。圖／聯合報系資料照

衛生福利部長陳時中今天表示，疾管署近年來積極推動愛滋防治，感染人數已連續3年下降，希望台灣共同打造「零新增、零死亡、零歧視」的友善防治環境。

為響應今年世界愛滋病日主題，疾病管制署與微風集團合作打造紅絲帶耶誕火車藝術裝置，即日起在台北車站大廳展出。疾管署今天舉行「攜手團結，為愛向前」記者會，陳時中、微風集團常務董事岡一郎等人出席，並邀請防疫大使、金鐘視帝莊凱勛共同點燈。

陳時中提到，台灣愛滋病感染人數在2004、2005年達最高峰，約3000至3500人，在疾管署、衛福部、行政院、警政署等共同努力下，感染人數開始有減少；疾管署近年積極推動多元化篩檢、藥物等防治策略，愛滋感染人數已連3年下降，2017年仍有約2500人，今年僅約1200多人。

聯合國愛滋病規劃署提出2020年達成90-90-90的目標，也就是90%愛滋病感染個體知道自己被感染；90%知道被感染個體服藥；90%接受藥物治療個體成功遏制血液中的愛滋病毒。

陳時中指出，預計今年台灣愛滋病防治成效可達90-92-95，國際目標是2030年達到95-95-95，他相信台灣一定做得到，而且會比國際目標更快達到，也希望台灣能共同打造「零新增、零死亡、零歧視」的友善防治環境。

莊凱勛表示，他是一個演員，要完成好的作品需要靠台前幕後的夥伴共同完成，防疫也是一樣的道理，這是每個人的責任，大家一起努力，才能把防疫做到最高指標。

莊凱勛說，愛滋防治可落實在生活中，透過安全性行為、正確使用保險套等，也建議有過性行為的人，一生至少要做一次愛滋篩檢，可利用疾管署推動的多元化篩檢方案，如匿名篩檢、在家自我篩檢，並呼籲大家正視愛滋防疫，秉持接納和尊重態度，打造友善的愛滋防治環境。

愛滋病 陳時中 微風

延伸閱讀

傳陳時中參選新北市長 侯友宜：請他先處理好萊豬問題

影／陳時中：疫情越來越嚴峻 不會想選市長的事

萊豬將新增67個貨號 陳時中：已報給關務署

如何確保印尼移工陰性報告有效 陳時中：幾個方案未定案

相關新聞

消炎安胎藥擬下修適用懷孕週數 醫：恐使藥無用武之地

美國食品藥品管理局（FDA）日前發布用藥警訊，因有35名孕婦使用阿斯匹靈、布洛芬等非類固醇消炎藥（NSAIDs）後，發生...

3大交通新制12月上路！ 接送未滿7歲童不受限臨停3分鐘

三大交通新制12月1日上路，接送未滿7歲兒童上下車，黃線臨停將不受3分鐘限制；汽車裝載貨物脫落等罰鍰上限從9000元提升...

中油：明天起汽、柴油調漲0.2元

中油公司宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.1元...

北北基宜豪雨！吳德榮：北部15-21度濕冷 中南部晴朗穩定

中央氣象局持續發布豪雨特報，東北季風影響，今天新北市及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、台北市及宜蘭地區...

疏運周末北上人潮 高鐵今加開全車自由座列車

台灣高鐵公司表示，經檢視旅客訂位狀況，將於今日晚間加開1班次北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），為8862車次晚...

疫後觀光主打自行車旅遊 林佳龍：結合雙鐵遊台灣

台灣疫後觀光主打自行車旅遊，交通部將2021年訂為自行車旅遊年，部長林佳龍今天在苗栗縣宣示，台灣條件得天獨厚，交通部積極...

台灣最豪華山屋 年底前開通手機訊號

被許多山友稱讚是台灣最豪華的山屋天池山莊，近期即將完成手機基地台建設工程，年底前山莊可望擁有手機訊號，不但方便山友通聯，...

台華輪變身類郵輪 今日起推高雄港「鍍金夕陽航線」

受疫情影響，跳島與環島遊輪行程受歡迎。台華輪不僅擔負高雄、澎湖兩地旅客與貨物運輸工作，今天起推出「鍍金夕陽航線」輕旅行，...

愛滋感染數連3年降 陳時中盼創友善防治環境

衛生福利部長陳時中今天表示，疾管署近年來積極推動愛滋防治，感染人數已連續3年下降，希望台灣共同打造「零新增、零死亡、零歧...

2020桃園鍾肇政文學獎今公布 上千件作品競爭激烈

2020桃園鍾肇政文學獎今年收件創新高，總收件高達1438件，今天先出爐的短篇小說等5類組各評定出1位正獎及2位副獎，共...

陳時中透露健保費率考量兩大方向 最晚年底拍板

全民健康保險會上周五討論明年健保費率，做出兩案併陳決議，將由衛生福利部部長陳時中最後拍板定案。陳時中今出席疾病管制署世界...

谷關七雄健行森活反應熱烈 活動最後一個月完登送好禮

台中市府觀旅局舉辦山岳旅遊活動「2020谷關七雄‧健行森活」，至今有超過千人熱烈迴響，觀旅局呼籲各界好手尚未完登者，盡速...

熱門新聞

殺破狼周運勢／2星座感情有重大轉折 處女座當心被裁

4縣市豪雨大雨特報！東北季風襲整周 氣象局曝最冷時間

北捷公廁限時 超過15分鐘有人關心

天涼吃鍋！7-11推老四川、石二鍋火鍋料 「海底撈自煮火鍋套餐」升級回歸

南迴電氣化通車加緊 林佳龍深夜搭「敞篷車」視察

台灣最豪華山屋 年底前開通手機訊號

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。