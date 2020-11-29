愛滋感染數連3年降 陳時中盼創友善防治環境

衛生福利部長陳時中今天表示，疾管署近年來積極推動愛滋防治，感染人數已連續3年下降，希望台灣共同打造「零新增、零死亡、零歧視」的友善防治環境。

為響應今年世界愛滋病日主題，疾病管制署與微風集團合作打造紅絲帶耶誕火車藝術裝置，即日起在台北車站大廳展出。疾管署今天舉行「攜手團結，為愛向前」記者會，陳時中、微風集團常務董事岡一郎等人出席，並邀請防疫大使、金鐘視帝莊凱勛共同點燈。

陳時中提到，台灣愛滋病感染人數在2004、2005年達最高峰，約3000至3500人，在疾管署、衛福部、行政院、警政署等共同努力下，感染人數開始有減少；疾管署近年積極推動多元化篩檢、藥物等防治策略，愛滋感染人數已連3年下降，2017年仍有約2500人，今年僅約1200多人。

聯合國愛滋病規劃署提出2020年達成90-90-90的目標，也就是90%愛滋病感染個體知道自己被感染；90%知道被感染個體服藥；90%接受藥物治療個體成功遏制血液中的愛滋病毒。

陳時中指出，預計今年台灣愛滋病防治成效可達90-92-95，國際目標是2030年達到95-95-95，他相信台灣一定做得到，而且會比國際目標更快達到，也希望台灣能共同打造「零新增、零死亡、零歧視」的友善防治環境。

莊凱勛表示，他是一個演員，要完成好的作品需要靠台前幕後的夥伴共同完成，防疫也是一樣的道理，這是每個人的責任，大家一起努力，才能把防疫做到最高指標。

莊凱勛說，愛滋防治可落實在生活中，透過安全性行為、正確使用保險套等，也建議有過性行為的人，一生至少要做一次愛滋篩檢，可利用疾管署推動的多元化篩檢方案，如匿名篩檢、在家自我篩檢，並呼籲大家正視愛滋防疫，秉持接納和尊重態度，打造友善的愛滋防治環境。