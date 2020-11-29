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2020桃園鍾肇政文學獎今公布 上千件作品競爭激烈

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
2020桃園鍾肇政文學獎今年收件創新高，總收件高達1438件，今天進行15位得獎者的頒獎典禮。圖／桃園市政府提供
2020桃園鍾肇政文學獎今年收件創新高，總收件高達1438件，今天進行15位得獎者的頒獎典禮。圖／桃園市政府提供

2020桃園鍾肇政文學獎今年收件創新高，總收件高達1438件，今天先出爐的短篇小說等5類組各評定出1位正獎及2位副獎，共15名得獎者。但長篇小說獎考量創作者需要多一點時間，徵件在明年6月30日截止。 

桃園鍾肇政文學獎已邁入第6屆，徵件類別包含短篇小說、報導文學、散文、新詩及童話，今年總投稿件數高達1438件，本巷屆以「日常拾筆」為主題。

五類組正獎得主分別為：短篇小說類，白樵「南華夫人安魂品」；報導文學類，尹雯慧「告別練習—最後的遊牧民族」；散文類，鄭雯玲「關於一片海的重新敘述」；新詩類，陳顥仁「九零後」；童話類，張英珉「沙漠小狐狸薛比」。

短篇小說類副獎得獎者為李修慧「阿慶」、胡信良「櫻花何時開」；報導文學副獎得獎者有楊語芸「前無例　後無人　李寶蓮的『愚婦還山』大計」、邱艾薇「波光粼粼──非洲尚比亞坦噶尼喀湖的日常」；散文類副獎得獎者為張燕輝「做料仔」、陳泓名「走河」；新詩副獎得獎者有楊智傑「我們的夏天——致貝魯特」、邱怡瑄「衣服」；童話副獎得獎者有林千鈺「逃出壞孩王國」、陳麗芳「打呼公主」。

市長鄭文燦表示，鍾老是帶有人文筆觸的寫實主義者，從龍潭的生活經驗出發，寫出台灣時代以及歷史變換，撰寫超過2000萬字，著作等身，因此設置鍾肇政文學獎，自設立以來從不預設任何框架，期盼吸引更多優秀作家投入筆耕，為台灣文學留下更多美好作品。

鄭文燦說，鍾老是台灣歷史小說及大河小說先驅，曾創作「台灣人三部曲」等經典作品，因此鍾肇政文學獎也特別設置長篇小說獎項，考量長篇小說創作需時較長，延長徵件時間至明年6月30日止，總獎金更有100萬元。

另外，桃市府也規畫「鍾肇政文學全集」再版，除了內容勘誤外，也將收錄鍾老舊時日記，包含「苦雨戀春風」情書集等，透過文字帶領更多讀者緬懷台灣文學之母。

2020桃園鍾肇政文學獎今年收件創新高，總收件高達1438件，今天進行15位得獎者的頒獎典禮。圖／桃園市政府提供
2020桃園鍾肇政文學獎今年收件創新高，總收件高達1438件，今天進行15位得獎者的頒獎典禮。圖／桃園市政府提供

鍾肇政 鄭文燦 台灣文學

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