疫後觀光主打自行車旅遊 林佳龍：結合雙鐵遊台灣

台灣疫後觀光主打自行車旅遊，交通部將2021年訂為自行車旅遊年，部長林佳龍今天在苗栗縣宣示，台灣條件得天獨厚，交通部積極整合人車路及服務，鐵馬可以上鐵道，明年300班次以上，自行車旅遊不用擔心路途遙遠，也可以搭乘一段火車遊台灣。

林佳龍11月28日至12月4日率交通部及鐵道局、觀光局、台鐵局等機關一級主管，接力的方式騎自行車環島，今天從苗栗縣後龍大山火車站出發，騎到後龍火車站，林佳龍說，許多陪騎者都是交通運輸與觀光政策的制定與預算執行者，迎接自行車旅遊年前，以車友角度體驗環境更有感，明年元旦前提具改善報告。

林佳龍指出，台灣防疫有目共睹，且是自行車王國，多元轉乘載具密度高，且天氣好，地形多變，還有自行車國際競賽成績揚名，並積極規畫串連縣市間自行車道斷點無縫接軌，台灣疫後觀光將主打自行車旅遊，鐵馬結合鐵道，深入台灣各個角落，欣賞美景及體驗人文風情，並品嘗美食等。

台灣鐵路局台中運務段段長蘇鎮霖簡報指出，台鐵局提供「使用攜車袋」、「人車同行」、「自行車託運」3種自行車乘車服務，只要將自行車折疊或拆卸放入攜車袋，符合本局隨身行李規定者，可免費攜帶搭乘列車且不限上、下車車站；不拆卸自行車直接上火車者，需加購兩鐵自行車車票（半價）。

目前人車同行有7個自強號班次、9個莒光號班次，及284個區間車班次，台鐵局將持續進行站場設施更新及改建工程，區間車兩鐵班次明年1月將突破到300個以上班次，新引進的EMU900型電聯車自行車固定設備，也較EMU800型增加50%為12個；如不願隨身攜帶自行車者，也可以行李託運方式辦理。