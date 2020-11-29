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谷關七雄健行森活反應熱烈 活動最後一個月完登送好禮

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
谷關七雄·健行森活活動將結束，台中市府呼籲各界好手把握活動最後一個月，完登七雄送好禮。圖／台中市觀旅局提供
谷關七雄·健行森活活動將結束，台中市府呼籲各界好手把握活動最後一個月，完登七雄送好禮。圖／台中市觀旅局提供

台中市府觀旅局舉辦山岳旅遊活動「2020谷關七雄‧健行森活」，至今有超過千人熱烈迴響，觀旅局呼籲各界好手尚未完登者，盡速把握活動最後一個月，完登七雄可拿好禮。

中市觀旅局長林筱淇表示，近年來山岳旅遊盛行，谷關七雄一直是台中地區熱門中級山岳攀登首選，觀旅局自2018年首創以谷關七雄山脈旅遊為活動主軸，已成功營造親近山林的品牌活動；今年活動從7月30日開跑至今，完登七雄好手已達700人，完登三雄者超過300人，總計超過千人響應活動。

觀旅局呼籲各界好手把握活動最後一個月完登七雄，活動分為完登三雄及完登七雄兩組類別，只要於今年底前完成攀登，並於明年1月10日前提送相關證明文件，完登三雄者將可獲得「谷關三雄‧紀念臂章」勉勵攀登參加者；完登七雄者可獲得「谷關七雄‧制霸紀念徽章」以及中市府頒發「完登證書」象徵完登七雄的榮耀。

觀旅局提醒，「谷關七雄」攀登難易不一，最短行程來回約6小時，最長來回需8至9小時，山友們攀登前務必衡量身體及天候狀況，切勿勉強攀登；為深化民眾登山知識，觀旅局已舉辦6場安全宣導講習，帶領民眾從「安全」、「救助」、「設備」、「氣象」、「醫學」及「糧食」六大主題深入探討攀登山岳的事前準備與行中安全須知事項，未即時參與到安全宣導講習的民眾也不必向隅，觀旅局於「台中觀光旅遊網」活動頁面中提供各場講師簡報供參考，提升國人參與登山運動的品質與安全。

「2020谷關七雄‧健行森活」歡迎至「台中觀光旅遊網」活動頁面查詢：https://reurl.cc/WLoQzL谷關七雄活動推廣小組諮詢專線：04-23726335

谷關七雄·健行森活活動將結束，台中市府呼籲各界好手把握活動最後一個月，完登七雄送好禮。圖／台中市觀旅局提供
谷關七雄·健行森活活動將結束，台中市府呼籲各界好手把握活動最後一個月，完登七雄送好禮。圖／台中市觀旅局提供

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