台灣愛滋新增感染者連3年下降 估今年再減兩成

為響應今年世界愛滋病日主題「攜手防疫抗愛 共擔健康責任(Global solidarity, shared responsibility)」，疾病管制署與微風集團合作，共同打造紅絲帶聖誕火車藝術裝置。衛生福利部部長陳時中今蒞臨致詞時表示，台灣已經連續三年新增感染人數下降，今年降到1264人，比去年減少22%，可望順黎利達成聯合國愛滋病規劃署(UNAIDS)2030年的目標，即95%感染者都知道自己感染、已用藥治療、且成功抑制病毒。

陳時中表示，愛滋困擾台灣已久，是他1982年開始牙醫執業以來，遇到的第一個傳染病。他參與牙醫師公會時，也參與處理愛滋病的問題，牙醫可說是受到影響最大的，中間經過很多掙扎、嘗試很多防治方法，終於定調為「全面防護」，不再標記或歧視病人，牙科總額也一直有這部分的費用。

陳時中表示，他當牙醫師公會理事長時，為推動全面防護，社會交叉辯論、討論很久，因為過去習慣標記病人以利防範，但後來知道很難完全標記出來，唯有全面防護才能真正做好。後來他當衛生署副署長時，大約是2004年時，台灣愛滋感染人數達到3500左右之最高峰。當時在行政院和警政署的努力下，針對成癮者給予美沙冬治療，這是非常大的突破，之後感染者就變少。

後來因為「不正常的性行為」成為重要因子，從他接任部長以來，從一年2500人開始下降，去年降到1617人，今年已經降到1264人，與去年同期少了363人，大幅減少22%。陳時中說，現在很多自我篩檢的方式，加上積極宣導、藥物治療，台灣已符合國際上2020年的目標90-92-95，就是90%感染者知道自己感染狀況、92%知道自己感染狀況者能開始服用藥物、95%開始服用藥物者的病毒量都能成功抑制。

陳時中說，國際目標是2030年達到95-95-95，「我們一定做得到，希望達到零歧視、零感染、零死亡。」疾管署署長周志浩今表示，台灣每年新增的愛滋感染人數持續下降，已經連續三年都在2500人以下，今年預估可再減兩成，在台北車站打造藝術裝置，希望提醒國人愛滋病是可以預防也可以治療的。

疾病管制署與微風集團合作，即日起至2021年1月3日於臺北車站大廳展出紅絲帶聖誕火車藝術裝置。同時，微風集團全台員工將一同佩戴紅絲帶，呼籲各界以團結、共同擔負責任的態度，關注愛滋病防治議題，建立更完整及友善的防治網絡。