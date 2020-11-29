萬丹興化廍排水水質淨化場啟用 可望助東港溪水質改善

屏東縣東港溪的萬丹興化廍排水，長期受民生汙水與畜牧廢水影響，導致甘棠村居民生活品質及生態環境受影響，有鑑於此，縣府自2018年爭取中央補助經費，在甘棠村上游設置水質淨化場，並於今天上午正式啟用。該廠區可處理達1萬噸的水量減少60%的水汙染，將改善興化廍排水水質，以及甘棠村村民的生活環境品質。

縣府環保局統計，萬丹鄉甘棠村上游的興化廍排水，水量大約在1萬立方公尺左右，雨季來時，可達3萬9000立方公尺，大部分水量皆在1萬立方公尺左右，但上游有5000多人居住，以及15個養豬戶與11個養牛戶，共26戶帶來的畜牧汙染，容易流入東港溪造成汙染。

有鑑於此，縣府在東港溪的萬丹興化廍排水設置甘棠水質淨化場，可在興化廍排水截流溝收集原水，利用動力抽引汙水至水質淨化場處理，淨化後，水再放流至興化廍排水，預計可減少興化廍排水約60%的汙染量，可大幅改善水質。

縣府指出，甘棠水質淨化場2017年縣府便開始向環保署爭取前瞻經費，2018年初進行評估，並獲得環保署九成補助，11月完成工程招標，2019年經多次向在地村里民溝通，才得以完工試營運，並於今年11月29日正式啟用。

環保局表示，除設置水質淨化設施，也會持續辦理畜牧業水汙染稽查，也結合農業處輔導畜牧場進行廢水再利用，共同合作改善水岸環境。