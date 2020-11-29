每日可處理1萬噸廢汙水 屏東最大水質淨化場今完工

環保署與屏東縣政府合作推動「興化廍排水水質淨化場新建工程」，每天可處理1萬噸廢汙水，是全屏東最大水質淨化廠，今天舉辦完工啟用典禮。環保署說，公部門共同合作致力清淨河川，代表屏東縣河川水質改善邁出重要的里程碑，為縣民提供更好的生活環境與品質。

東港溪為屏東縣主要河川之一，屏東縣政府逐一針對主要汙染支流排水進行水質改善，支流之一的興化廍排水受上游民生汙水及畜牧廢水影響，流經甘棠村莊內導致居民長期受水質不佳及臭味影響，不僅不利生活品質與生態環境，汙水進一步匯入東港溪主流後，更是影響下游港西抽水站水體水質情形及可利用性。

環保署說，為改善生活品質與生態環境，環保署與屏東縣政府共同合作推動興化廍排水水質淨化場新建工程，總經費1億3450萬元，環保署補助1億2105萬元，每天可處理1萬公噸廢汙水，是目前屏東最大的水質淨化場，處理流程包含汙水截流、前處理單元、接觸曝氣淨化單元、地面景觀與解說教育設施，可改善興化廍排水約70%汙染量，該水淨場即將於12月後正式投入水質淨化行列。

環保署說，甘棠水質淨化場融合周遭自然生態意象打造景觀休憩區，處理後放流水亦可提供場區內外澆灌花木、道路清洗等水資源多元化用途。