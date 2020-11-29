快訊

影／特斯拉撞死女童的新北蘆洲路口 七旬老婦騎車迴轉喪命

輝瑞、莫德納和阿斯特捷利康哪款新冠疫苗最好？教授解析

聽新聞
test
0:00 / 0:00

光化作用影響 高屏空品午後恐亮橘燈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
高屏地區今天午後空品可能達橘色提醒等級。本報資料照片
高屏地區今天午後空品可能達橘色提醒等級。本報資料照片

環保署的空品監測網資料顯示，今天受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件良好，空氣品質佳；南部地區位於下風處，稍有汙染物累積。

今天各地空品，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，中部、雲嘉南近山區短時間可能達普通等級；高屏空品區為「普通」等級，午後受光化作用影響，局部地區短時間可能達橘色提醒等級。

空品監測網表示，30日、12月1日持續受東北季風影響，風速偏強，各地擴散條件普遍良好，空氣品質多為良好至普通等級，惟高屏空品區偶有橘色提醒發生機會。北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，高屏局部區域短時間可能達橘色提醒等級。

空氣品質

延伸閱讀

冷空氣持續影響至下周一 下周三、四再度轉冷

今午後臭氧濃度上升 中部以南空品一片「橘警」

高雄空品堪慮 今整天可能是「橘色提醒」

蘇揆視察高屏二快 盼1+1大於2

相關新聞

中油：明天起汽、柴油調漲0.2元

中油公司宣布，自明（30）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.2元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升22.1元...

北北基宜豪雨！吳德榮：北部15-21度濕冷 中南部晴朗穩定

中央氣象局持續發布豪雨特報，東北季風影響，今天新北市及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、台北市及宜蘭地區...

疏運周末北上人潮 高鐵今加開全車自由座列車

台灣高鐵公司表示，經檢視旅客訂位狀況，將於今日晚間加開1班次北上各站停靠全車自由座列車（商務車廂除外），為8862車次晚...

台灣最豪華山屋 年底前開通手機訊號

被許多山友稱讚是台灣最豪華的山屋天池山莊，近期即將完成手機基地台建設工程，年底前山莊可望擁有手機訊號，不但方便山友通聯，...

光化作用影響 高屏空品午後恐亮橘燈

環保署的空品監測網資料顯示，今天受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件良好，空氣品質佳；南部地區位於下風處，稍有汙...

新竹林管處培力在地導覽解說員 帶領遊客探尋霞喀羅

霞喀羅國家步道橫跨新竹縣五峰鄉與尖石鄉，周邊有清泉、石鹿、秀巒、養老等4部落，林務局新竹林區管理處委託專業團隊輔導規畫，...

農糧署鼓勵農友用綠肥 40噸油菜花種子免費送

現正值農田冬季休耕期，為鼓勵農民種植綠肥維持地力，農委會農糧署東區分署準備40公噸油菜花種子，免費提供東部地區農友，預計...

婦人長期屁股側邊緊繃疼痛 原來是「彈響髖」惹禍

新竹一名55歲陳姓婦人長期屁股側邊緊繃疼痛，坐著、站著都疼痛，無法跨大步，走路越來越慢，姿勢改變都需要旁人輔助，晚上睡覺...

蓮霧味美多汁 專家教你挑選必知4大技巧

鮮紅討喜又香甜的蓮霧常常是年節送禮首選，農委會今天在臉書傳授蓮霧挑選四大技巧，記得買蒂頭無失水、果脊明顯、果臍萼片開張，...

宜蘭豪雨！ 北北基花大雨 今晚至明晨低溫下探16度

中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、宜蘭平地、花蓮地區及大台北山...

將世界凝練於畫布的詩人藝術家 林熺俊浩瀚無垠的內心

林熺俊，作為一位自帶詩意濾鏡看待世界的藝術家，他和煦溫柔亦堅毅的個人特質，或許已難以用何謂理性或感性的二分法，去界定他從時光所陳釀出的作品。理性，感性的分界；對他而言，早已融匯為一種入世卻乾淨的林式語彙。

30歲工人搭架3米高摔落 母哭求醫師救回一命但結局悲傷

「都是為了想多賺一點錢」！33歲的搭鐵架工人吳勝凱3年前施工時，站立在近3公尺高作業，因未搭安全施工平台也未戴安全帽，不...

熱門新聞

日薪8000網友超羨慕！他哀怨三個月沒休息 職業曝光了

4縣市豪雨大雨特報！東北季風襲整周 氣象局曝最冷時間

殺破狼周運勢／2星座感情有重大轉折 處女座當心被裁

「做裝潢的賺翻？」他怨報價百萬貴 網酸：難怪只領23K

口罩夾層有蟲！ 淨新稽查合格並允配合調查

告白一年半對方始終沒回應「每天以淚洗面」網看內容嚇翻

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。