光化作用影響 高屏空品午後恐亮橘燈

林熺俊，作為一位自帶詩意濾鏡看待世界的藝術家，他和煦溫柔亦堅毅的個人特質，或許已難以用何謂理性或感性的二分法，去界定他從時光所陳釀出的作品。理性，感性的分界；對他而言，早已融匯為一種入世卻乾淨的林式語彙。

2020-11-29 08:39