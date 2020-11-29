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光化作用影響 高屏空品午後恐亮橘燈
環保署的空品監測網資料顯示，今天受東北季風影響，中部以北位於迎風面，擴散條件良好，空氣品質佳；南部地區位於下風處，稍有汙染物累積。
今天各地空品，北部、竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「良好」等級，中部、雲嘉南近山區短時間可能達普通等級；高屏空品區為「普通」等級，午後受光化作用影響，局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
空品監測網表示，30日、12月1日持續受東北季風影響，風速偏強，各地擴散條件普遍良好，空氣品質多為良好至普通等級，惟高屏空品區偶有橘色提醒發生機會。北部、竹苗、中部、宜蘭及花東空品區為「良好」等級；雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級，高屏局部區域短時間可能達橘色提醒等級。
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