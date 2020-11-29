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新竹林管處培力在地導覽解說員 帶領遊客探尋霞喀羅

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
導覽解說員向遊客介紹霞喀羅的人文歷史和自然風景。圖／圈谷資訊公司提供
導覽解說員向遊客介紹霞喀羅的人文歷史和自然風景。圖／圈谷資訊公司提供

霞喀羅國家步道橫跨新竹縣五峰鄉與尖石鄉，周邊有清泉、石鹿、秀巒、養老等4部落，林務局新竹林區管理處委託專業團隊輔導規畫，2鄉有16名泰雅族人，歷經2年、參與近100小時的生態旅遊核心課程訓練，通過導覽員考試及認證，並建立霞喀羅國家步道周邊部落生態旅遊策略聯盟，歡迎民眾跟著部落導覽員認識霞喀羅美麗的文化和風景。

新竹林管處表示，霞喀羅以秋冬時節的紅葉美景享譽盛名，豐富的自然環境與歷史人文更吸引民眾紛紛踏訪，但其中深厚的泰雅族文化卻顯少被人所知。自2018年底開始，林管處以發展在地生態旅遊的方式，展開與霞喀羅地區周邊部落的夥伴關係，透過生態旅遊培力計畫，並研擬生態旅遊遊程及運作機制，辦理導覽解說員課程與認證，以泰雅文化與環境教育為基礎進行生態旅遊服務。

經過2年的培力課程，部落族人從挖掘在地歷史文化、重新認識動植物並串聯過往傳統智慧、學習導覽解說及登山安全、無痕山林等相關課程及實作練習，有16名族人通過考試獲得認證。

「不管是歷史還是山林動植物的故事，都以自身文化的記憶故事為起點、為優先。」新竹林管處處長夏榮生鼓勵族人大聲說出自己的故事，展現泰雅族人的個性與文化內涵，讓民眾體驗在地的深度旅遊。

新竹林管處也與在地組織「新竹縣尖石鄉養老yulu文化生態發展協會」及「新竹縣五峰鄉泰雅族生活文化協進會」，建立霞喀羅生態旅遊產業聯盟，發展在地生態旅遊產業，未來民眾可透過單一窗口參與遊程，或在臉書粉絲專頁「霞喀羅古道」搜尋相資訊。目前聯盟已規畫出一日遊、二日遊及三日遊行程，未來預計推行四季遊程，邀請民眾一年四季皆可享受霞喀羅之美。「拾起霞喀羅」官網（ https://trangood.wixsite.com/exploreskaru ）。

歷經2年、100小時的生態旅遊核心課程訓練，包括70歲的YAYA葉羅月英等16人通過導覽員考試及認證。圖／圈谷資訊公司提供
歷經2年、100小時的生態旅遊核心課程訓練，包括70歲的YAYA葉羅月英等16人通過導覽員考試及認證。圖／圈谷資訊公司提供

生態旅遊 新竹 泰雅族

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