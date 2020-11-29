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農糧署鼓勵農友用綠肥 40噸油菜花種子免費送

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
農糧署東區分署準備40公噸油菜花種子，免費提供東部地區農友，預計播種面積可達6600公頃。圖／農糧署東區分署提供
農糧署東區分署準備40公噸油菜花種子，免費提供東部地區農友，預計播種面積可達6600公頃。圖／農糧署東區分署提供

現正值農田冬季休耕期，為鼓勵農民種植綠肥維持地力，農委會農糧署東區分署準備40公噸油菜花種子，免費提供東部地區農友，預計播種面積可達6600公頃。今年特別提供花東農業機械耕作服務協會向日葵等作物，不但能增加土壤肥力、蜜源，又能兼具美觀，讓休耕田也能有金黃花海景色。

農糧署東區分署表示，種植綠肥作物降低肥料施用量，適當翻埋可改善土壤性質，節省用肥成本，增進農田地力，欲種植的農友可前往農田所在鄉、鎮、市農會領取。

花東縱谷為東部主要的良質米栽培區，每年12月到次年1、2月分冬季休耕期間，從花蓮縣壽豐、鳳林、玉里、富里一直到台東縣池上、關山、鹿野等鄉鎮，不管是搭火車或是行駛公路都可以看到油菜花田景觀，黃澄澄的大片花海為花東縱谷田園增添無限風光，吸引大批觀光客到訪。

由於受地形及東北季風影響，東部冬季天候濕冷，綠肥種子易遭雨水浸漬流失，農糧署東區分署建議農友於天氣乾爽晴朗時再播種，以提高油菜花種子發芽率，約35至40天開花後，就是綠肥翻埋時期，此時將油菜花翻犂到土壤中，釋出的養分最高，有效提供栽培作物所需養分。

農糧署東區分署指出，油菜花及向日葵綠肥作物除維護農田地力外，也是蜜源植物，今年提供花東農業機械耕作服務協會代撒播向日葵、苕子及蕎麥等綠肥作物，面積約168公頃，以充裕冬季蜜源。

除了油菜花外，向日葵等作物是冬季蜜源，農糧署東區分署今年提供花東農業機械耕作服務協會代撒播。圖／農糧署東區分署提供
除了油菜花外，向日葵等作物是冬季蜜源，農糧署東區分署今年提供花東農業機械耕作服務協會代撒播。圖／農糧署東區分署提供
農糧署東區分署鼓勵休耕田種植油菜花，不但能增加土壤肥力、蜜源，又能兼具美觀。圖／農糧署東區分署提供
農糧署東區分署鼓勵休耕田種植油菜花，不但能增加土壤肥力、蜜源，又能兼具美觀。圖／農糧署東區分署提供

菜花 農糧署

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