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秋冬防疫專案將啟動 出入口多的麗寶Outlet設防疫告示

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
秋冬防疫專案將啟動，出入口多的麗寶Outlet先在入口處設防疫告示，館內有口罩牆。圖／麗寶提供
秋冬防疫專案將啟動，出入口多的麗寶Outlet先在入口處設防疫告示，館內有口罩牆。圖／麗寶提供

12月1日起，全台將實施秋冬防疫專案，進入生活消費、休閒娛樂等8種場所都要戴口罩，有44個出入口的麗寶Outlet Mall，今天提前在各入口處設提醒告示牌，也將加派人員於館內提醒勸導消費者，出入Outlet Mall商場需佩戴口罩。

麗寶Outlet Mall表示，12月1日起，經勸導不聽，依法開罰3000元到1萬5000元以下罰鍰，業者配合中央流行疫情指揮中心，都會先勸導消費者，進入賣場時要戴口罩，今天先設告示牌並勸導。

而麗寶Outlet Mall館內口罩廠商愛貝恩醫療口罩，在館內設實體店面DIY口罩牆，30多種各式花色與顏色的單片包裝口罩，讓消費者自行選購組合，也意外成為網美口罩打卡牆。

秋冬防疫專案將啟動，出入口多的麗寶Outlet先在入口處設防疫告示。圖／麗寶提供
秋冬防疫專案將啟動，出入口多的麗寶Outlet先在入口處設防疫告示。圖／麗寶提供

口罩 疫情 DIY

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