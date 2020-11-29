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台灣最豪華山屋 年底前開通手機訊號
被許多山友稱讚是台灣最豪華的山屋天池山莊，近期即將完成手機基地台建設工程，年底前山莊可望擁有手機訊號，不但方便山友通聯，對高山救難也有很大幫助。
天池山莊位於南投能高越嶺古道的中間點，是許多登山客攀登奇萊南峰與南華山的住宿點，也是行走奇萊連峰、能高安東軍與能高越嶺路線的必經之地。天池山莊當地手機訊號不良，過去登山客必須行走到鄰近的光被八表等處才有訊號，通聯不易，遇到重大山難事件時只能以無線電聯繫，影響救災時效。
今年遠傳電信在能高越嶺路段實施通訊改善工程，近期已經完成主要硬體建設，年底前天池山莊可望擁有手機訊號。
台灣高山山屋因位處深山，多數沒有手機訊號或訊號微弱，像是天池山莊與雪山的369山莊。攀登玉山的排雲山莊則是少數手機訊號良好的山屋，不但能通話，還可以上網。
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