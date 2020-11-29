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宜蘭豪雨！ 北北基花大雨 今晚至明晨低溫下探16度
中央氣象局發布豪雨特報，東北季風影響，今天宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、宜蘭平地、花蓮地區及大台北山區有局部大雨發生的機率，山區注意坍方及落石。
今天東北季風持續影響，中央氣象局說，未來一周為東北季風影響的天氣型態，北台灣較濕涼，中南部天氣穩定、日夜溫差大。桃園以北、東北部高溫仍只有20、21度，竹苗及花東地區高溫約23、24度，中南部白天仍有27、28度高溫，入夜後中部以北、東北部低溫約16至18度，空曠地區不排除更低一些，南部及花東19、20度，中南部地區日夜溫差大，南北溫差也比較大。
天氣方面，今天桃園以北及東半部地區有短暫雨的機率，建議外出攜帶雨具備用，其中東北部地區及大台北山區仍有局部大雨或較大雨勢發生的機率，至於新竹以南地區則維持多雲到晴的天氣。
此外，東北風偏強，台南以北、東半部、恆春半島沿海空曠地區及各離島易有8至10級強陣風；而在東部、東南部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島有長浪發生的機率，海上作業及海邊活動注意安全。
明天至周六北部及東北部氣溫天氣較涼冷，高溫僅剩下20至22度左右，中南部則仍有27至30度高溫，花東約23至25度，預計此波東北季風今晚至明天清晨中部以北及東北部低溫將下探16至18度，較空曠地區可能有機會更低，其他地區約19至21度。
降雨方面，北部及東半部地區有局部短暫雨，其中基隆北海岸、大台北山區及東北部地區留意局部大雨或較大雨勢，中南部仍維持多雲到晴、溫差大的天氣型態。
12月6日至8日東北季風持續影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。
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