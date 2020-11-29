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35歲後小心缺鈣！要顧骨本中醫師這樣建議

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
柳營奇美醫院中醫師許益彰。記者謝進盛／攝影
柳營奇美醫院中醫師許益彰。記者謝進盛／攝影

骨質疏鬆症是老年人常見慢性病之一，隨著飲食改變，有日趨年輕化趨勢，醫師提醒，35歲後若常有腰背疼痛等症狀，就要特別注意，也可透過儀器檢測，及時治療改善。

柳營奇美醫院中醫師許益彰說，根據美國國家衛生研究院定義，骨質疏鬆症為因骨骼強度減弱致使個人增加骨折危險性疾病，骨骼強度包含骨密度及骨品質，其中骨密度可藉由中軸型的雙能量X光吸收儀來測定，當骨密度T值（T-score）介於-1.0到-2.5間，稱為低骨量或低骨密；當T值等於或小於-2.5時，則診斷為骨質疏鬆症。

許益彰表示，骨質疏鬆症常見症狀為腰背疼痛、身高縮短、駝背、骨折，往往非由單一因素造成，老化、停經、缺乏運動、營養不良或不均、鈣質與維生素D攝取不足、藥物副作用（如化療、類固醇）、抽菸、過量飲酒等都是危險因子。

他提醒，若發現身高比年輕時減少4公分、靠牆站立時頭離牆壁大於3公分、或肋骨下緣離骨盆上緣小於2公分，建議盡速至骨科檢查，並接受治療。

許益彰表示，中醫在治療骨鬆，以補腎、補脾為主，輔以活血化瘀，部分補腎藥可有提高骨礦含量及骨密度，如「獨活寄生湯」有抑制蝕骨細胞、「淫羊藿」含有植物性雌激素、「杜仲」有促進成骨細胞增殖和分化成熟作用。補脾藥可促進消化系統、增加鈣及維生素D吸收，如「活血藥」可改善微循環、促進骨質修復與新生。

另外，中醫還可使用針灸、拔罐、中藥薰蒸、推拿，刺激膀胱經、腎經上穴位，可緩解疼痛，還有助於疏通腰背經絡、改善氣血循環，有一定程度補腎作用，達到防治骨鬆。

他建議，養成規律運動，也有助於預防骨質疏鬆，如健走、慢跑、太極拳、八段錦、重訓等對骨密度提升尤佳，但須注意運動強度適中即可。

飲食上可多攝取富含鈣質、維生素D3及蛋白質的食物，如牛奶及乳製品、高鈣豆製品、黑芝麻、小魚乾及深綠色蔬菜等；日常生活要養成每日曬15分鐘太陽習慣，幫助體內維生素D生成。

骨質疏鬆 骨鬆 鈣質

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