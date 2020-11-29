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30歲工人搭架3米高摔落 母哭求醫師救回一命但結局悲傷

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
52歲搭鋼架工人林本盛多次從鬼門關逃生，為了生活還是繼續回到職場。記者吳淑玲／攝影　
52歲搭鋼架工人林本盛多次從鬼門關逃生，為了生活還是繼續回到職場。記者吳淑玲／攝影　

「都是為了想多賺一點錢」！33歲的搭鐵架工人吳勝凱3年前施工時，站立在近3公尺高作業，因未搭安全施工平台也未戴安全帽，不慎摔落地面頭部重創，雖救回一命，但腦部受損智力及精神都出問題。吳媽媽難過地說，這種工作風險高但工資也高，出事也不知道要怪誰。

52歲搭鐵皮屋鋼架工人林本盛，20多年職場生涯大大小小墜落意外不計其數，其中兩次都險些送命，比較幸運是都有戴安全帽，他說，很危險但為了生計還是選擇重返職場。

吳勝凱三年前出事時才30歲，在未搭設安全施工平台且未戴安全帽狀況下，站立高度294公分鎖固籠架螺絲時，不慎墜落地面頭顱重創，吳媽媽單親將兒子拉拔長大，趕到醫院時被告知命危，吳媽媽不捨兒子還這麼年輕，求醫師開刀全力搶救，緊急開顱手術後雖然保住生命，但腦部受創，生活無法自理，一次為煮泡麵造成氣爆家都燒了，家人為照顧他心力交疲，最後才決定將他送到安養院安置。

吳媽媽說，搭鐵架工作風險很高，但收入也好，兒子沒有戴安全帽和繫安全帶，應該是為了方便爬上爬下，出事後也不知道要怪誰，事後雇主有為他申請職災補助，但只有2年，也有身障津貼，5年後要重新評估，「一個人發生職災意外，一個家庭都被拖累」。

搭鐵架工人林本盛，10多年前在三層樓高作業鎖牆面時，未發覺安全帶勾環脫落，直接從三樓高摔落地面，人直直站著墜地雙腳底板粉碎骨折，養傷近一年才重返職場；4年前又有一次在爬上A字梯進行鋼板拆除，因用力過猛導致重心不穩由A字梯上摔落，右股骨骨折，胸壁、腹壁、右腕多處挫傷，接受復位與骨板固定手術，專人照護一個月，休養三個月，七個月後重返職場，林本盛說很多同行一摔非死即重傷，他算是幸運的。

林本盛說，自己比較謹慎，會戴安全帽和做好安全措施，「但防不勝防一個疏忽可能就沒命了」；他說，搭鐵皮屋鋼架就是高風險行業，除了自己的疏忽外，有些工程應該要搭鷹架施工，但民家不想花錢，工人又不能不賺，只好鋌而走險，這個行業本來就很危險，只能多一分小心少一點風險。

職場 職災

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