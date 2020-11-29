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北北基宜豪雨！吳德榮：北部15-21度濕冷 中南部晴朗穩定
中央氣象局持續發布豪雨特報，東北季風影響，今天新北市及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、台北市及宜蘭地區有局部大雨發生的機率，注意坍方及落石。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今明兩天東北季風影響，大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；桃園多雲有零星飄小雨的機率，新竹以南影響小，中南部晴朗穩定。北台濕冷，中南部日夜溫差大。今天北部15至21度、中部17至27度、南部17至29度、東部16至26度。
他說，周二至周三白天冷空氣略減弱，氣溫小幅回升；周三晚至周五冷空氣再增強，氣溫下降，最低氣溫略低於前波，反映一場秋雨一場寒的情境，周六冷空氣漸減弱。
周二至周六皆受東北季風影響，迎風面大台北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；桃園以南影響小，中南部則皆是晴朗穩定，白天溫暖舒適、早晚涼的天氣。
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