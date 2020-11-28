國際志工日 社會局選12銀髮志工擔綱2021月曆代言人

12月3日國際志工日將至！台北市政府社會局今天舉辦歡慶活動，本年度首次舉辦「銀髮志工天使代言人選拔活動」，由台北市12行政區各選出1位銀髮志工，成為2021年的月曆代言人，也會在上面寫下志工故事，希望能夠激勵更多人加入志工行列，不過月曆還在印製中，屆時會發放給代言人、志願服務單位，限量300份月曆、500份桌曆。

社會局今天舉辦「迎向2021志願服務嘉年華」，邀集北市各類志願服務單位及志工齊聚響應，展出志願服務成果，行政院政務委員唐鳳也共襄盛舉。志願服務單位設攤展現不同領域的服務內容，就是希望能召募更多志工，社會局也透過各志願服務單位推選，找出台北市行政區各1名的銀髮志工，成為2021年的志願服務代言人。

服務年資11年的中正區志工代言人施秀雲表示，過去她是全職家庭主婦，卻發現與家人間充滿距離感，在31年前決定透過志院服務拓展視野，先後投入臺北市的北區婦女福利中心以電話服務受暴婦女及廣慈博愛院陪伴養護所中重度失能的長者，家人都給予支持，讓她沒有成為「不出門的老婆、碎碎唸的老媽、難纏的婆婆」。

其中最高齡86歲的林素月是所有銀髮志工中年紀最大的，服務年資也有22年之久，她是聯醫中興院區元老級志工，在早療中心協助病患就醫指引，獲得病患及工作人員好評。林素月說，每年中興醫院內的端午節香包皆出自她的巧手，她長期為醫院默默付出，從不缺席，家人的支持也是她持續投入志願服務最大的動力。

而服務年資27年的潘鄭淑霞是服務最久的銀髮志工，婚前曾在《聯合報》上班，婚後就成了全職家庭主婦。潘鄭淑霞表示，1989年她生了場怪病，住院長達11個月之久，住院的日子中，體會到病人的無依絕望，深知家屬的擔心及無力，因此痊癒後，毅然決然投入醫院志願服務的工作，至今仍繼續服務。

社會局長周榆修表示，希望能透過志願服務嘉年華活動，展現台北市多樣化的志願服務類型及志工精神，鼓勵市民不受性別、年齡及場域的限制，都能加入志願服務行列，攜手打造更友善、更進步的台北城市。