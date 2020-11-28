快訊

傳台積電員工跳槽陸企 公司回應了

桃園某私立高校董事長疑欠債失聯 警方尋獲已明顯死亡

南迴電氣化通車加緊 林佳龍深夜搭「敞篷車」視察

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
台鐵環島鐵路電氣化「最後一哩路」的南迴段屏東枋寮至台東知本段，歷時3年多夜間施工，預定12月23日通車，近日完成包括普悠瑪號在內的列車行駛，測試系統穩定性。圖／交通部提供
台鐵環島鐵路電氣化「最後一哩路」的南迴段屏東枋寮至台東知本段，歷時3年多夜間施工，預定12月23日通車，近日完成包括普悠瑪號在內的列車行駛，測試系統穩定性。圖／交通部提供

台鐵環島鐵路電氣化「最後一哩路」的南迴段屏東枋寮至台東知本段，歷時3年多夜間施工，近日完成包括普悠瑪列車在內的試行，交通部下周將履勘決定是否如期於12月23日通車，部長林佳龍26日深夜從枋山站搭被暱稱為「敞篷車」的線輪車視察相關作業並慰勞工作人員；台鐵局宣布夜間替代運輸將在12月15日結束，代表進度超前，電氣化工程近半個世紀後終於走完最後一哩路。

南迴鐵路從潮洲到台東全長123.4公里，去年底屏東潮州到枋寮段電氣化通車，枋寮至知本電氣化預定12月23日全線通車，屆時環島鐵路全面電氣化；普悠瑪及推拉式自強號都將投入營運，預估假日運能提升13%，高雄至台東行車時間最多可節省27分鐘，時刻表也配合調整，全台僅存、每日往返各一班的「藍皮平快」也停駛。

林佳龍在臉書表示，南迴鐵路電氣化枋寮─知本段，是環島鐵路電氣化最後一段、也是最難的一段；近100公里的鐵軌多在郊區，在山區許多路段也沒有公路抵達，只能仰賴鐵路運送機具，夜間停班施工的時間拉得更長，工程進度不可預期的因素也增加。

他說，所幸今年颱風遇到台灣都「繞道而行」，加上鐵道局工程團隊全力趕工，工程告一段落，目前正進行試車、系統穩定性測試，確保各項動力機電設施正常運作；感謝所有鐵道局夥伴，多年來不間斷努力，接起電氣化的最後斷點，驅動台灣軌道持續進步，也感謝台鐵局同仁配合工程深夜值班，一起努力朝6小時環島高快速鐵路邁進。

交通部下周將履勘決定是否如期於12月23日通車，部長林佳龍（右二）26日深夜特地從枋山站搭被暱稱為「敞篷車」的線輪車，視察相關作業並慰勞工作人員。圖／交通部提供
交通部下周將履勘決定是否如期於12月23日通車，部長林佳龍（右二）26日深夜特地從枋山站搭被暱稱為「敞篷車」的線輪車，視察相關作業並慰勞工作人員。圖／交通部提供

環島 台鐵 台東

延伸閱讀

批「政績用騙的」 楊曜為疏運孝親專案再槓林佳龍

楊曜嗆林佳龍宣傳假政績只想大位 交通部列5點反擊

EMU900型電聯車爆缺失 林佳龍：軌道國產化是推動方向

影／交通部長考普通重機駕照 林佳龍：勉強低空飛過！

相關新聞

南迴電氣化通車加緊 林佳龍深夜搭「敞篷車」視察

台鐵環島鐵路電氣化「最後一哩路」的南迴段屏東枋寮至台東知本段，歷時3年多夜間施工，近日完成包括普悠瑪列車在內的試行，交通...

口罩夾層有蟲！ 淨新稽查合格並允配合調查

民眾爆料淨新口罩夾層有小蟲。高雄市衛生局獲報後，到淨新廠房稽查，未發現現場環境違反作業規範。淨新口罩總經理許哲銘今天表示...

年底期限快到了！2成8數位藝FUN券還沒用

為振興受疫情衝擊的文化產業，文化部在7月發行面額600元、總共210萬份的數位「藝FUN券」，使用期限將於年底截止。文化...

林佳龍：跨年到春節是疏運的大考驗

交通部長林佳龍今表示，從跨年到春節，可以說是疏運的大考驗，交通部就過去建立的經驗，已經有很多很有效的做法，主要是民眾大家...

東北季風襲 新北豪雨、台北基隆宜蘭大雨

中央氣象局針對四縣市發布豪雨、大雨特報。東北季風影響，今新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、台北市及宜蘭地...

東北季風影響下探14度 29日晚間至30日清晨最冷

受到東北季風影響，中央氣象局表示，這波最冷的時間點將落在29日晚間到30日清晨，屆時中部以北及東北部約攝氏16度左右，空...

因應年底歲時祭儀 原民返鄉列車開始訂票

因應年底原住民歲時祭儀，原住民返鄉列車11月27日零時起開始訂票，只要進入台鐵訂票系統就可訂票，開車時間第一梯次12月2...

健保費率調漲幅度 陳時中：衛福部下週一開會研析

社會高度關切明年健保費率調漲幅度，衛福部長陳時中今天表示，如何折衷兩案併陳的健保費率方案，兼顧大家的需要，他下週一（30...

30年來他靠小樹枝「戳鼻孔」才能打噴嚏...原因竟是頸椎椎間盤突出！

64歲游姓男子30多年來飽受胸悶、呼吸不順之苦，更慘的是無法打噴嚏，多次就醫仍無法改善，只好採「手動式」暢通呼吸道，每隔...

全台唯一能開窗車廂！藍皮解憂號將走入歷史 鐵道迷不捨

枋寮-知本間電氣化通車，12月23日起，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，枋寮知本段因地處偏避施工不易，成為電氣化「最後1哩路」。2014年動工，今年底通車，自強號終於可以駛進，而原本的2班藍皮普快車也會停駛，成為回憶，引發車迷不捨，紛紛號招前往朝聖。

元旦連假疏運 北花客運來回400、租車優惠擴大至宜花東

元旦連假即將到來，除返鄉旅次及收假返回工作地等旅次特性外，元旦連續假期還有大家期待的跨年及迎曙光活動。交通部公路總局推估...

疫情當頭！外來人士出入境諮詢熱線今年接聽28萬通 暴增7.8倍

內政部今天發布最新統計，因為新冠肺炎疫情影響，國際航班、出入境規則都有重大改變，外來人士出入國境諮詢需要大增，今年1至1...

熱門新聞

求職現場突被要求全程英文應對 面試男氣炸全部「講台語」

養老公11年！人妻心寒「放我一馬」求離婚 婆婆冷回：拿出妳碩士智慧

先生才剛走！大姑「當屍體面」要人妻搬出去 網：就順她意吧

歐陽靖移居台南列11條南北差異 大讚「移居是正確選擇」

5年沒進房間！他一開窗簾見「巨大蜂牆」嚇傻：該怎麼辦

今晚低溫下探15度！ 吳德榮：北台灣濕冷

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。