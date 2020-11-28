南迴電氣化通車加緊 林佳龍深夜搭「敞篷車」視察

台鐵環島鐵路電氣化「最後一哩路」的南迴段屏東枋寮至台東知本段，歷時3年多夜間施工，近日完成包括普悠瑪列車在內的試行，交通部下周將履勘決定是否如期於12月23日通車，部長林佳龍26日深夜從枋山站搭被暱稱為「敞篷車」的線輪車視察相關作業並慰勞工作人員；台鐵局宣布夜間替代運輸將在12月15日結束，代表進度超前，電氣化工程近半個世紀後終於走完最後一哩路。

南迴鐵路從潮洲到台東全長123.4公里，去年底屏東潮州到枋寮段電氣化通車，枋寮至知本電氣化預定12月23日全線通車，屆時環島鐵路全面電氣化；普悠瑪及推拉式自強號都將投入營運，預估假日運能提升13%，高雄至台東行車時間最多可節省27分鐘，時刻表也配合調整，全台僅存、每日往返各一班的「藍皮平快」也停駛。

林佳龍在臉書表示，南迴鐵路電氣化枋寮─知本段，是環島鐵路電氣化最後一段、也是最難的一段；近100公里的鐵軌多在郊區，在山區許多路段也沒有公路抵達，只能仰賴鐵路運送機具，夜間停班施工的時間拉得更長，工程進度不可預期的因素也增加。