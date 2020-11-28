口罩夾層有蟲！ 淨新稽查合格並允配合調查

民眾爆料淨新口罩夾層有小蟲。高雄市衛生局獲報後，到淨新廠房稽查，未發現現場環境違反作業規範。淨新口罩總經理許哲銘今天表示，對口罩品質公司責無旁貸，配合衛生局調查。

高雄市衛生局表示，獲報民眾爆料後，昨天立即到淨新廠房進行稽查，但製造廠現場天花板及地面平滑清潔，門窗緊閉無漏洞，符合防鼠、防蟲及防塵規範，環境衛生及作業流程符合作業規範。

衛生局表示，由於民眾提供影像未有完整口罩全貌，難以認定口罩內小蟲是製造過程中進入，還是後續販售端的因素，為釐清相關問題，請民眾提供完整資料供查察，倘發現違反藥事法情事，將依法裁處新台幣6萬元以上罰鍰。

淨新口罩總經理許哲銘今天發布聲明稿，證實影片中口罩確實為自家生產，對於在防疫關鍵時刻，讓口罩國家隊受到質疑，即使衛生局調查結果符合規範，但公司仍責無旁貸，因此向社會大眾致歉。

淨新表示，公司在第一時間便全力配合衛生局調查，稽查結果雖符合作業規範，但為確認權責問題，將繼續配合相關機關調查，若最終責任歸屬在淨新，將承擔應負責任，呼籲民眾提供完整資料，讓衛生局釐清問題。淨新將持續恪遵國家法令，配合中央進行防疫工作。