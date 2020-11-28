年底期限快到了！2成8數位藝FUN券還沒用

為振興受疫情衝擊的文化產業，文化部在7月發行面額600元、總共210萬份的數位「藝FUN券」，使用期限將於年底截止。文化部表示，截至昨(27)日下午5點，全部的「藝FUN券」使用金額累計逾10.5億元，其中包括數位券8.6億元、紙本券1.9億元。

文化部指出，數位藝FUN券自7月22日發行至今，使用率達7成2，紙本藝FUN券則是從9月9日發行，至今使用率也達5成4，數位加紙本藝FUN券使用金額累計逾10.5億元，民眾消費最大宗是書店及出版業，金額逾5.9億元，其次是電影院逾2.8億元、表演藝術產業逾9200萬元。

文化部提醒，數位藝FUN券使用期限至今年年底，呼籲還沒使用的民眾把握最後1個多月的時間；紙本藝FUN券使用期限則至明年2月28日。