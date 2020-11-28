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林佳龍：跨年到春節是疏運的大考驗
交通部長林佳龍今表示，從跨年到春節，可以說是疏運的大考驗，交通部就過去建立的經驗，已經有很多很有效的做法，主要是民眾大家要配合分流，即時路況等相關資訊，都可以在網路上或是1968APP來獲得。
林佳龍今出席李登輝學「憲政改革：六次憲改與台灣當前憲政課題」座談會，會前做上述回應。
元旦至春節疏運大挑戰，林佳龍說，過去春節期間很多車潮是先南下再北上，因此交通部搭配提出春節孝親專案，鼓勵逆向而行，達到疏運效果也讓年輕朋友招待長輩，最主要是希望也幫助觀光仍受創的北部。
林佳龍也說這次疏運在東部下大功夫，因宜花東是很多交通的瓶頸，這次國五推動一系列分流，包含時間、路線、交通載具的分流，民眾到宜花東轉乘接駁可以無縫接軌，加上南迴鐵路12月30號會通車，會有半價優惠，以及南迴公路也已經拓寬，希望達到好效果。
今年跨年歌手張惠妹將在台東開唱，訂房率已爆滿。林佳龍則說歡迎，相關住房已經訂滿，交通部會補助地方政府做好跨年疏運，已有相關疏運計畫。
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