快訊

蝶戀花事故33人慘死 領隊家屬求償千萬、一審獲賠261萬

境外移入增9例！ 8人來自印尼其中1人是暫緩入境印尼仲介

聽新聞
test
0:00 / 0:00

30年來他靠小樹枝「戳鼻孔」才能打噴嚏...原因竟是頸椎椎間盤突出！

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
游姓病患（左）示範多年來利用小樹枝刺激鼻腔來打噴嚏，他感謝醫師邵國寧（右）醫治，讓他可以暢快呼吸。記者趙容萱／攝影
游姓病患（左）示範多年來利用小樹枝刺激鼻腔來打噴嚏，他感謝醫師邵國寧（右）醫治，讓他可以暢快呼吸。記者趙容萱／攝影

64歲游姓男子30多年來飽受胸悶、呼吸不順之苦，更慘的是無法打噴嚏，多次就醫仍無法改善，只好採「手動式」暢通呼吸道，每隔3到4小時拿小樹枝刺激鼻腔打噴嚏，常因此造成鼻腔流血、發炎，苦不堪言；男子上個月向台中林新醫院求診，醫師查出是頸椎椎間盤嚴重突出壓迫脊髓神經所致，經人工椎間盤置換手術，才讓他能暢快呼吸。

林新醫院神經外科主任邵國寧說，患者上個月求診時，主訴胸悶、呼吸不順、無法打噴嚏，也出現雙手麻木、頸部僵硬、肩膀疼痛等問題，研判患者年輕時專職粗重的工作，致脊髓神經受壓迫所致，經檢查發現患者第3到6節頸椎椎間盤嚴重突出，壓迫脊髓神經，才會併發胸悶、呼吸不順等自律神經失調症狀。

游姓病患說，他在本月初接受人工椎間盤置換手術，術後不到2周，呼吸不順的情況獲緩解，原本雙手麻木、肩頸僵硬問題也消失了，現在呼吸道通暢了，暢通呼吸道的小樹枝也派不上用場了。

邵國寧表示，頸椎椎間盤凸出壓迫脊髓神經的患者，臨床症狀主要以頸痛、手麻、無力等神經壓迫症狀為主，其中有20%可能會伴隨頭昏、耳鳴、胸悶、消化不良等自律神經失調問題，像游姓病患主訴胸悶、呼吸不順相當少見。

邵國寧提醒，現代人生活壓力大，自律神經失調已是文明人常見病症，如發現頸肩疼痛、手腳麻木無力、伴隨胸悶、呼吸困難等症狀，應就醫檢查找出病因早期發現早期治療，才能恢復良好生活品質。

游姓病患（左）示範多年來利用小樹枝刺激鼻腔來打噴嚏，他感謝醫師邵國寧（右）醫治，讓他可以暢快呼吸。記者趙容萱／攝影
游姓病患（左）示範多年來利用小樹枝刺激鼻腔來打噴嚏，他感謝醫師邵國寧（右）醫治，讓他可以暢快呼吸。記者趙容萱／攝影
醫師邵國寧說明，游姓病患多年必須利用小樹枝刺激鼻腔來打噴嚏，查出是頸椎椎間盤嚴重突出壓迫脊髓神經所致。記者趙容萱／攝影
醫師邵國寧說明，游姓病患多年必須利用小樹枝刺激鼻腔來打噴嚏，查出是頸椎椎間盤嚴重突出壓迫脊髓神經所致。記者趙容萱／攝影
游姓病患（左）多年來用利用小樹枝刺激鼻腔來打噴嚏，他感謝醫師邵國寧（右）醫治，讓他可以暢快呼吸。記者趙容萱／攝影
游姓病患（左）多年來用利用小樹枝刺激鼻腔來打噴嚏，他感謝醫師邵國寧（右）醫治，讓他可以暢快呼吸。記者趙容萱／攝影

患者 手術 頸部僵硬

延伸閱讀

孫生自曝鼻飄屍臭味動刀　手術檯上「像殭屍一樣抽搐」

連晨翔吐實分手1年 驚爆頸椎無法正常扭轉

打噴嚏可以捏鼻子嗎？醫：易造成４種常見的傷害

忘了戴口罩……有人在旁邊咳嗽，該如何避免感染？

相關新聞

今晚低溫下探15度！ 吳德榮：北台灣濕冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周都受東北季風影響，今天至下周一水氣多，迎...

冷空氣持續影響至下周一 下周三、四再度轉冷

東北季風南下帶來較強冷空氣，天氣風險公司分析師林孝儒表示，迎風面北部、東半部局部地區已有明顯雨勢發生，北台灣白天高溫也僅...

林佳龍：跨年到春節是疏運的大考驗

交通部長林佳龍今表示，從跨年到春節，可以說是疏運的大考驗，交通部就過去建立的經驗，已經有很多很有效的做法，主要是民眾大家...

東北季風襲 新北豪雨、台北基隆宜蘭大雨

中央氣象局針對四縣市發布豪雨、大雨特報。東北季風影響，今新北市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸、台北市及宜蘭地...

30年來他靠小樹枝「戳鼻孔」才能打噴嚏...原因竟是頸椎椎間盤突出！

64歲游姓男子30多年來飽受胸悶、呼吸不順之苦，更慘的是無法打噴嚏，多次就醫仍無法改善，只好採「手動式」暢通呼吸道，每隔...

全台唯一能開窗車廂！藍皮解憂號將走入歷史 鐵道迷不捨

枋寮-知本間電氣化通車，12月23日起，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，枋寮知本段因地處偏避施工不易，成為電氣化「最後1哩路」。2014年動工，今年底通車，自強號終於可以駛進，而原本的2班藍皮普快車也會停駛，成為回憶，引發車迷不捨，紛紛號招前往朝聖。

元旦連假疏運 北花客運來回400、租車優惠擴大至宜花東

元旦連假即將到來，除返鄉旅次及收假返回工作地等旅次特性外，元旦連續假期還有大家期待的跨年及迎曙光活動。交通部公路總局推估...

疫情當頭！外來人士出入境諮詢熱線今年接聽28萬通 暴增7.8倍

內政部今天發布最新統計，因為新冠肺炎疫情影響，國際航班、出入境規則都有重大改變，外來人士出入國境諮詢需要大增，今年1至1...

影／自行車道升級4年計畫 林佳龍宣布翻倍加碼到32億

台灣為自行車王國，明年又是自行車旅遊年，為深度體驗與體檢全台自行車友善環境，凝聚更多在地共識，交通部長林佳龍發起集結友善...

楊曜續轟「春節孝親專案排除澎湖」 林佳龍澄清：搭飛機也適用

民進黨立委楊曜近日在臉書砲轟交通部長林佳龍，機位有規畫ABC疏運方案、全額補助新建新澎湖輪（新船為台澎輪）、離島旅遊加碼...

安心旅遊補助10月結束 墾丁旅宿業的憂心成真！

交通部觀光局安心旅遊每人補助千元專案10月底結束後，屏東墾丁本月旅宿住房率和上月相較下跌逾3成，飯店業者急尋解套方案，紛...

歐陽靖移居台南列11條南北差異 大讚「移居是正確選擇」

今（2020）年演員歐陽靖於臉書宣布已懷孕五個月，並與日本籍攝影師男友小菅亮輔完成登記結婚。近期因疫情關係便選擇回到台灣待產，也順利的在8月生下兒子「新醬」，更在9月時攜家帶眷移居臺南市安平區。如今，歐陽靖於本月8日透過臉書發聲分享南北差異，表示「移民來台南實在是正確選擇」。

熱門新聞

求職現場突被要求全程英文應對 面試男氣炸全部「講台語」

先生才剛走！大姑「當屍體面」要人妻搬出去 網：就順她意吧

養老公11年！人妻心寒「放我一馬」求離婚 婆婆冷回：拿出妳碩士智慧

完勝冰箱常備菜！日本備餐達人 超實用「2週買菜清單」曝光

胸悶胸痛就是心肌梗塞？當心恐是難以早期發現的肺栓塞

歐陽靖移居台南列11條南北差異 大讚「移居是正確選擇」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。