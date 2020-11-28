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認識失控的肺纖維化／口乾舌燥狂喝水！ 未料肺功能也受損惡化

聯合報 / 記者黃安琪/即時報導
一名中年男性長期感到口乾、舌乾，以為多喝水就沒事，某次至牙科就醫也未見改善，經建議至風濕免疫科確診乾燥症，沒想到同步檢查肺部狀況，肺功能竟僅剩三成。示意圖。圖／ingimage
一名中年男性長期感到口乾、舌乾，以為多喝水就沒事，某次至牙科就醫也未見改善，經建議至風濕免疫科確診乾燥症，沒想到同步檢查肺部狀況，肺功能竟僅剩三成。示意圖。圖／ingimage

一名中年男性長期感到口乾、舌乾，以為多喝水就沒事，某次至牙科就醫也未見改善，經建議至風濕免疫科確診乾燥症，沒想到同步檢查肺部狀況，肺功能竟僅剩三成，殊不知疾病已侵犯肺部，造成肺部纖維化，嚴重「內傷」。

今天由聯合報、台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國風濕病醫學會、中華民國風溼性關節之友協會共同舉辦「認識失控的肺纖維化─線上論壇暨自體免疫病友講座」，邀請名醫、病友分享自體免疫病引發的肺纖維化共病，呼籲患者及早發現症狀進行治療，延緩惡化。

振興醫院過敏免疫風濕科主任李信興指出，自體免疫疾病包含類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾燥症、皮肌炎和硬皮症等，除表面皮膚症狀外，很容易會有「內傷」，看不見的傷害潛藏在內臟器官，近來引發肺部共病的間質性肺病受到關注。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長林孟志指出，許多人知道新冠肺炎、空汙會損害肺部，但自體免疫病患者也是高風險群，當發生間質性肺病時，患者的肺間質會產生大量異常組織纖維，導致肺部無法進行正常氣體交換，甚至可能發展成漸進性纖維化間質性肺病導致肺纖維化，大增急性惡化機率也增加死亡率，五年存活率甚至低於肺癌。

中華民國風濕病醫學會理事長蔡長祐說，當自體免疫統發生問題，本來是要對抗外來疾病，卻反過來對自身造成傷害時，就會產生自體免疫病，由於症狀表現包羅萬象，有些患者甚至還沒出現表面皮膚、關節、肌肉等症狀，就先出現容易喘、累、乾咳的情形，輾轉在各科別求醫才確診，自體免疫卻已侵犯肺部，纖維化到某種程度。

台大醫院免疫風溼過敏科主任謝松洲認為，自體免疫病若存在與肺纖維化有關的抗體，可預期未來可能三至五年內會侵犯肺部，因此，自體免疫病愈早診斷用藥治療可校正免疫失衡，避免器官併發症。

「除非有運動，一般人的肺功能一半就夠用」，李信興說，以家庭主婦或運動量少，以及類風濕性關節炎、皮肌炎患者等，因關節或肌肉症狀緣故，平常就很少活動，加上用不到太多肺功能，更難發現會喘的狀況，建議自體免疫病患者每三至六個月定期檢測肺功能，一年進行一次高解析電腦斷層檢查肺纖維化範圍。

患者 類風濕性關節炎

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