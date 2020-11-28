元旦連假疏運 北花客運來回400、租車優惠擴大至宜花東

元旦連假即將到來，除返鄉旅次及收假返回工作地等旅次特性外，元旦連續假期還有大家期待的跨年及迎曙光活動。交通部公路總局推估假期間的旅次將會以元旦的活動及短途的旅遊旅次為主，並於今天公布疏運措施，包含維持北花客運來回400元優惠；在地有腳措施則從宜花擴大到台東，皆可享有租車優惠。

公總說，12月31日0時起至明年1月3日24時止提供公共運輸優惠。民眾搭乘國道客運優惠路線（共88條（享平日優惠價或原票價85折優惠，持電子票證搭乘台灣好行路線（共46條）享半價優惠。此外北花線國道客運除延續中秋國慶連假實施單人來回票400元優惠外，為節省搭車民眾候車時間，北花線不同客運業者（首都客運、台北客運及統聯客運）回程票根均可通用；轉乘優惠部分，凡搭乘國道客運、台鐵、高鐵於10小時內轉乘在地客運可享一段票或基本里程免費。

在地有腳措施部分，公總說，自宜花擴大至台東地區辦理，民眾搭乘公路客運至宜花東地區後，持公路客運票證於指定租賃業者租車（宜蘭10家、花蓮12家、台東12家）可享租車優惠。在完成租用車輛後，再持汽（機）車租車憑證正本及公路客運去程與回程票證（不限同一公司），可於回程時至公路客運業者櫃台請領票價優惠（租汽車折票價200元、租機車折票價100元）。另已協調宜花東地區之地方政府將市區公車加密班次，尖峰時段每30分鐘一班次。

公路交通疏運部分 ，公總說考量歷次連假前往東部地區旅遊車輛漸增，又因應元旦為連假首日，推估車潮將提前湧現，宜花東高屏地區將提前於12月30日中午12時啟動疏運值班作業；此外在省道路段，蘇花路廊及南迴公路屬易壅塞路段，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸減少壅塞之苦，在蘇花路廊南下蘇澳地區、和平地區、北上崇德地區及南迴公路香蘭金崙路段分別實施大客車優先道措施，搭乘公共運輸將較自行開車節省行車時間，行經蘇花路廊南下將節省約35分鐘，北上將節省約15到20分鐘，行經南迴公路將節省約7分鐘。

公總說，台東跨年晚會較以往不同，由歌手張惠妹以演唱會形式取代跨年晚會，預估相較以往將有更多車輛湧入台東地區，對此規畫於元旦假期開行高鐵左營站往返台東轉運站公路客運直達臨時路線，以提供西部地區民眾前往台東更多元的選擇；針對台東縣內疏運措施部分，主辦單位台東縣政府已規畫相關交通管制、臨時停車場及開行接駁車等措施。