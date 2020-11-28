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全台唯一能開窗車廂！藍皮解憂號將走入歷史 鐵道迷不捨

聯合新聞網 / 綜合報導
「藍皮列車」是全台僅存無空調藍皮普快列車，每天一班來回枋寮台東，將隨環島幹線電氣化南迴線12月23日通車而停駛。記者潘欣中／翻攝
「藍皮列車」是全台僅存無空調藍皮普快列車，每天一班來回枋寮台東，將隨環島幹線電氣化南迴線12月23日通車而停駛。記者潘欣中／翻攝

枋寮-知本間電氣化通車，12月23日起，普悠瑪及推拉式自強號將首次投入南迴線營運，枋寮知本段因地處偏避施工不易，成為電氣化「最後1哩路」。2014年動工，今年底通車，自強號終於可以駛進，而原本的2班3671次及3672次藍皮普快車也會停駛，成為回憶，引發車迷不捨，紛紛號召前往朝聖。

Youtube頻道「厭世奶爸出走日記」27日發出一段影片，講述了即將消失的藍皮列車，這款列車應該是不少人的回憶，車廂中沒有冷氣，只能吹著電風扇，也是唯一一款能夠開窗吹風的列車，每天早上從枋寮出發，抵達台東後在返回枋寮，且一路可以看得到太平洋、中央山脈、台灣海峽等美景，還能吹著涼爽的海風，因此也有著「解憂列車」的美稱。

厭世奶爸這次實際搭乘藍皮列車，他很推薦大家來搭，因為現在能夠開窗的列車，現在全台只有這個地方能搭得到，列車長使用的鑰匙和開關也相當有歷史感，沿路經過的隧道，讓列車中呈現一種全黑感，他直言「現在去哪裡都找不到這種感覺。」，列車沿途看到一望無際的海岸線，讓人心情更加放鬆，「解憂列車」不是浪得虛名的。

台鐵局拍板藍皮列車修復計畫，以形狀、顏色、味道、記憶等四大方向為修復原則，盡可能回復原貌。圖為模擬修復樣。圖／台鐵局提供
台鐵局拍板藍皮列車修復計畫，以形狀、顏色、味道、記憶等四大方向為修復原則，盡可能回復原貌。圖為模擬修復樣。圖／台鐵局提供

厭世奶爸也想推薦沒體驗過的人可以在12月23日前來搭乘，因為南迴線電氣化通車後，普快藍皮車將會停駛，也讓不少鐵道迷相當不捨，發起了網路連署，希望藍皮解憂號能繼續行駛，日前是由雄獅拿下「藍皮解憂號觀光列車」經營套裝行程，立委邱顯智則希望除了套裝行程外，也能保留購票搭車的平價選項，交通部長林佳龍則承諾會和雄獅協調，保留自由搭乘方案。

另外，台鐵局拍板藍皮列車修復計畫，以形狀、顏色、味道、記憶等四大方向為修復原則，盡可能回復原貌，座椅也會重整，廁所會重新整修，改為真空式的。台鐵局表示，藍皮列車總計13輛車，分三批進行整修，第一批4輛車，預計明年4月完成。

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