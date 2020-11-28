疫情當頭！外來人士出入境諮詢熱線今年接聽28萬通 暴增7.8倍

內政部今天發布最新統計，因為新冠肺炎疫情影響，國際航班、出入境規則都有重大改變，外來人士出入國境諮詢需要大增，今年1至10月「外來人士在台生活諮詢服務熱線」共接聽超過28萬通電話，比去年同期暴增7.8倍。

根據內政部統計，至今年10月底，外來人口在台居留人數85萬1780人，比去年同期85萬7595人少5815人，為了提供在台生活需求及生活適應等諮詢服務，移民署建置「外來人士在台生活諮詢服務熱線0800-024-111」，提供外來人士諮詢服務如簽證、工作、福利服務、通譯服務等等。

根據統計，今年因為疫情，移民署今年1月28日起提供關於出入國境諮詢，去年1至10月服務熱線接聽3萬2593通電話，今年同期增加到28萬7056通。

此外，根據統計，今年1至10月各諮詢服務項目共4萬1247人次，以居留定居佔63.6%最多，福利服務9.4%次之，醫療衛生7.6%居第三。