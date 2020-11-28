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冷空氣持續影響至下周一 下周三、四再度轉冷

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
東北季風南下帶來較強冷空氣，夜晚、清晨各地感受皆偏涼。本報資料照片
東北季風南下帶來較強冷空氣，夜晚、清晨各地感受皆偏涼。本報資料照片

東北季風南下帶來較強冷空氣，天氣風險公司分析師林孝儒表示，迎風面北部、東半部局部地區已有明顯雨勢發生，北台灣白天高溫也僅回升至25度附近，各地沿海風浪也漸轉大。

他說，預計本波冷空氣主要影響到下周一，氣溫方面白天中北部、宜花地區也僅剩19-22度，中部以南、台東地區則回升有限約26-28度，夜晚、清晨各地感受皆偏涼，中北部、宜花地區降至17-18度，中部以南、台東地區降至19-21度，部分空曠地區低溫則有機會下看15度附近，北部全天偏涼，中部以南日夜溫差大。

降雨方面，他說，由於台灣未來一周大環境多為東北風影響，迎風面的新北市北海岸到基隆、宜蘭至花蓮北部，受地形影響降雨情況都會比較持續，尤其新北市東北角山區及宜蘭山區長時間累積雨量皆容易達到大雨等級。而西半部、南部地區由於位於背風面則較無降雨影響。

林孝儒表示，目前桃竹苗、台中已經實施減壓供水，嘉南地區明年初也將稻作停灌，而目前為秋末漸入冬的季節，因此未來大致上的天氣趨勢都將是一波波北方系統南下為東北風影響，對於中部、南部來說，背風面本較不易降雨，屬於一個季節性的乾期，部分水庫水位吃緊，要持續節約用水。

空氣品質方面，林孝儒表示，由於至下周一天東北風偏強，北部及東半部擴散條件佳及降雨空氣品質為良好等級，中部地區也將由普通轉為良好等級，而高屏空品區則有將有機會轉為普通等級，但相對仍位於風速偏弱區，空氣品質偶爾還是稍轉差，敏感族群外出仍要戴口罩，保障自身的健康。

空氣品質

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