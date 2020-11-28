認識失控的肺纖維化／壽星慶生吹不熄蠟燭 肺功能恐異常應盡速就醫

梳頭時，手無法舉高，坐上馬桶，如廁結束，居然站不起來，一名皮肌炎患者自覺肌肉無力，連走路都喘，到醫院接受肺功能檢查，發現肺部已經局部纖維化，如果再不治療，肺部可能「全組壞了了」。

聯合報健康事業部、台灣胸腔暨重症加護醫學會、中華民國風濕病醫學會、中華民國類風濕關節炎之友協會上午舉辦「認識失控的肺纖維化」線上論壇暨自體免疫病友講座，提醒自體免疫疾病患者應多注意自身肺功能狀況。

「自體免疫疾病共病多」振興醫院過敏免疫風濕科主任李信興指出，自體風濕免疫疾病包括類風溼性關節炎、紅斑性狼瘡、多發性肌炎、皮肌炎、乾燥症、硬皮症等，患者均容易出現共病，其中又以肺纖維化最需提高警覺。

在自體免疫共病，最多患者為類風濕關節炎，其次為乾燥症，臨床顯示，約30%至50%的類風濕關節炎患者合併肺纖維化，至於硬皮症合併肺纖維化的比率最高，七八成肺部功能變差。

李信興提醒，自體免疫共病絕非只限於單一器官或是單一表現，因為這是全身性的疾病，可能引發看不見的「內傷」，例如，不可能只有關節出問題，包括眼睛、肺部都可能異常。

李信興說，除了表徵病症之外，任何一種自體免疫疾病均會侵襲內部器官，一旦侵襲肺部，就可能造成肺纖維化（漸進性纖維化間質性肺病），建議自體免疫及病患務必定期進行肺功能檢查，如果容易喘，影響日常生活，建議接受「高解析電腦斷層影像檢查」（HRCT）。

一般肺部檢查，包括胸部X光，以及吹氣檢測肺活量，另外，從日常生活中的變化也可看出端倪，例如，至KTV唱歌，習慣飆高音，但最近卻飆不上去。慶生時，連吹蠟燭都無法吹熄，這就代表肺功能異常。

至於如何早期發現共病？台北榮總過敏免疫風濕科主任蔡長佑說，身體是一體的，自體免疫疾病患者身體各處都可出現病變，如果出現異常症狀，建議先至家醫科就醫。

蔡長佑說，肺部就像是乾的海綿，一旦發炎時，如同浸了水變重，沒有彈性，此時就會容易喘，一走路或是爬樓梯，就會喘到不停，建議定期三個月做一次肺功能，如有異常，就安排高解析電腦斷層，這有助於確診。

「認識失控的肺纖維化」線上論壇暨自體免疫病友講座，線上直播 https://www.facebook.com/healthudn/live/