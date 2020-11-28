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影／自行車道升級4年計畫 林佳龍宣布翻倍加碼到32億

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍率領交通部一級首長騎自行車。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍率領交通部一級首長騎自行車。記者曹悅華／攝影

台灣為自行車王國，明年又是自行車旅遊年，為深度體驗與體檢全台自行車友善環境，凝聚更多在地共識，交通部長林佳龍發起集結友善交通部轄下各一級主管共同組團，今起至12月4日，七天六夜環島一周。林佳龍也宣布，環島自行車道升級暨多元路線整合推動計畫（2020到2023年）經費從16億加碼到32億。

根據規畫，今天從台北市新生公園夢想館出發，七天後回到松山車站環島一號線0公里處，進行完騎大誓師活動。途中為傾聽在地聲音，同步於每天黃昏時段舉行六場在地系列座談，包含中華大學、台、台中港區藝術中心、雲嘉南濱海風景區管理處、恆春鎮公所、花東縱谷國家風景區管理處、壯圍沙丘旅遊服務園區。西半部出發東半部回來，以漫遊方式，串聯當地遊程，體驗國旅、台灣之美。

交通部長林佳龍今天出席2020友善自行車台灣快樂行記者會致詞時說，交通部很少整個部會局處首長都參與，是個創舉，台灣是自行車王國，明年也是自行車旅遊年，想政策的人要自己去體驗，但有功課，同時要做體檢，只有走過才知道自行車友善環境如何建構、缺了什麼，還要跟在地討論交流，讓台灣就等於自行車，將它品牌化，讓台灣在國際上更有價值，台灣跟自行車產業有關的觀光業，也才會更有價值。

林佳龍說，他當上交通部長，剛好是自行車計畫最後一年，因此提出新的四年自行車建設計畫，把部裡預算整理16億，並指示要翻倍，變32億，加快推動。他說，自行車像微血管，深入身體的每個角落才會健康。

林佳龍還說，台灣深度旅遊也一定要透過單車，才不會走馬看花，才能融入台灣寶島。觀光立國、觀光主流化，很重要就是透過夥伴關係，建構友善、台灣觀光環境。

他說，疫情期間大家都很悶，自行車也賣得歷年最好，供不應求。電動自行車、電動輔助自行車可以讓全家出遊，即使身心障礙的朋友也有輔具可以搭配，是疫後觀光的概念股，來做轉型升級。

台灣大學先進公共運輸研究中心主任張學孔說，我們正在創造歷史，共有三個重要的世界紀錄，一是林佳龍率領交通部首長、鏈結不同部會首長體驗、體檢自行車環境；二環台騎乘快樂行整合鐵公路；結合觀光局、在地方政府辦講座，迎接明後年的自行車旅遊年跟鐵道旅遊年。

林佳龍（右二）出席2020友善自行車台灣快樂行記者會。記者曹悅華／攝影
林佳龍（右二）出席2020友善自行車台灣快樂行記者會。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍率領交通部一級首長騎自行車。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍率領交通部一級首長騎自行車。記者曹悅華／攝影

電動自行車 林佳龍 環島

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