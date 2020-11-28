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楊曜續轟「春節孝親專案排除澎湖」 林佳龍澄清：搭飛機也適用

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
交通部長林佳龍回應立委楊曜臉書。記者曹悅華／攝影
交通部長林佳龍回應立委楊曜臉書。記者曹悅華／攝影

民進黨立委楊曜近日在臉書砲轟交通部長林佳龍，機位有規畫ABC疏運方案、全額補助新建新澎湖輪（新船為台澎輪）、離島旅遊加碼補助全部都是假政績，只一心想坐大位。昨天又發文質疑，為何搭飛機不適用春節疏運孝親旅遊補助。對此，林佳龍今天表示，是誤會，搭飛機也可以用。不過因為先前方案沒有提到飛機，外界解讀為加碼，觀光局說，只是新聞稿沒寫清楚。

楊曜在臉書上說，觀光局公布疏運孝親專案，春節期間搭乘高鐵、台鐵及國道客運這三類大眾運輸工具到北部六縣市可享有旅遊補助，完全把需要「搭飛機」的離島長輩排除。

楊曜說，這九年來，三個離島立委與縣政府，每年都為了春節疏運的機位問題傷透腦筋，離島春節疏運並沒有比台灣本島疏運輕鬆，為何將離島春節疏運排除於補助門外？質疑這項補助如果不是政策有失周延，就是恰巧印證先前所述，林佳龍只在乎選票多的地方，灑錢補助也只針對選票多的區域，選票少的地方根本毫不在乎。

林佳龍今天出席2020友善自行車台灣快樂行記者會，接受媒體聯訪時表示，交通部做的社會都很有感，防疫紓困到振興，澎湖受益很多，人多交通會擁擠，也加強疏運，像是團體旅遊從12月開始連續兩個月，澎湖就是很多人目的地。

對於楊曜的質疑，林佳龍說是誤會，春節孝親專案反向運輸，也可以達到疏運效果，又有加碼。反向離峰有六八折優惠，澎湖居民在法定補貼又有七折優惠，等於五折，搭配孝親專案到符合標準住宿地區，反而是加碼。先前資訊可能有些不完整，也有發稿達到澄清效果，澎湖孝親專案不會被排除，也可以享受疏運優惠，搭配旅行社遊程。

對於外界解讀林佳龍是加碼，觀光局副局長周廷彰說，辦法會呈報林佳龍公布，周五已經呈報，預計下周正式公布。新聞稿沒寫那麼清楚，大眾運輸定義本來就包含飛機。

周廷彰說，至於海運，冬天情況非常少，冬天東北季風很強，比較少搭乘搭乘運輸，對於大眾運輸影響不是那麼重，就沒有納進去。以去年第三季跟今年第三季住宿率衰退三成，篩選出來解果就是北北基桃和竹市竹縣，只要去回在2月8日到2月14日之間，年紀滿55歲，就符合補助資格，有點像機加酒概念。

面對外界質疑，楊曜是否因為表哥是觀光局前局長周永暉，因機場染疫事件下台，所以替周抱不平。林佳龍說，不做如此想，雖然有親戚關係，但周局長過去表現相當好，為了桃機事件負責，改調參事，就是就事論事，對於努力辛勞也給予肯定。

後來媒體又問，會不會找楊曜一起騎自行車，林佳龍說有機會會，跟他很熟，以前楊也會在臉書寫了很多稱讚自己的話，它選舉去了最多次，每次去都會寫，也鼓勵自己也很多貢獻。楊現在說還有別人功勞，自己也覺得很有道理，功勞大家的，責任自己的。

林佳龍 春節 澎湖

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