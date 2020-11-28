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安心旅遊補助10月結束 墾丁旅宿業的憂心成真！
交通部觀光局安心旅遊每人補助千元專案10月底結束後，屏東墾丁本月旅宿住房率和上月相較下跌逾3成，飯店業者急尋解套方案，紛紛推出「千元優惠」方案的民間版補助序曲，以自救方式度過這波觀光寒冬；墾丁一家飯店主管說，交通部於12月至明年1月再推冬季平日團體旅遊補助專案，是替旅行業保溫，墾丁以自由行客源為主，助益不大。
安心旅遊補助10月結束後，墾丁旅宿業本月平日住房率跌到四成、假日八成，為了保持國旅熱度及業績，墾丁幾家指標飯店持續推出比照安心旅遊專案的「千元優惠」，墾丁凱撒飯店推限量的國民旅遊日優惠方案，用不到4000元的優惠，加上千元饗樂金；墾丁福華飯店至明年1月19日前訂房，可折抵當日住宿1000元，同樣限量；統一度假村加碼五重送等優惠，希望能延續國旅熱潮至明年農曆春假。
墾丁一家飯店主管說，安心旅遊補助結束後，又進入傳統淡季，國內觀光旅遊業者皆憂心接下來將面臨觀光寒冬所帶來的新挑戰，業者急尋解套方案，紛紛推出優惠措施或向政府喊話，希望政府能研擬新的國內旅遊專案；交通部宣布將於12月至明年1月推出冬季平日團體旅遊補助專案，根據規畫內容，旅行業規畫旅遊天數為2天1夜以上，行程安排平日，墾丁以自由行客源為主，助益不大，客房少的民宿更是無感。
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