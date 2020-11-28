看不到的症狀才致命 名醫：這5類族群易肺纖維化

新冠肺炎疫情蔓延，提高國人對肺纖維化的重視。不過，具有自體免疫病的患者，包含類風濕性關節炎、紅斑性狼瘡、乾燥症、皮肌炎和硬皮症六大族群患者也是肺纖維化高風險族。醫師提醒，患者除每年定期接受肺功能檢測外，長達2個月出現「咳、喘、累」症狀應當心。

根據統計，近10年台灣自體免疫病患者人數成長73％，年增4000例，截至去年累計11.8萬人。由於自體免疫系統對自身的攻擊，患者除顯現皮膚、關節等症狀外，亦容易侵犯內臟器官，包含心、肺、腎臟等。不少併發間質性肺病的患者中，有3成的機會發展成漸進性纖維化間質性肺病，俗稱「菜瓜布肺」，肺纖維化更是自體免疫病患者的死亡主因。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長林孟志指出，間質性肺病是因肺間質產生大量異常組織纖維，導致肺部無法進行正常氣體交換，導致多數間質性肺病會發展成持續進行的肺功能下降，進而發展成漸進性纖維化間質性肺病，肺纖維化進展又急又快、不可逆。

林孟志提醒患者，當日常生活中出現三大徵兆，應格外當心。如長達2個月以上容易感到疲累、乾咳及走路易喘，建議進一步就醫，及早用藥治療，控制肺部纖維化範圍，延緩惡化。

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