歐陽靖移居台南列11條南北差異 大讚「移居是正確選擇」
今（2020）年年初演員歐陽靖於臉書宣布已懷孕五個月，並與日本籍攝影師男友小菅亮輔完成登記結婚。近期因疫情關係便選擇回到台灣待產，也順利的在8月生下兒子「新醬」，更在9月時攜家帶眷移居臺南市安平區。如今，歐陽靖於本月8日透過臉書發聲分享南北差異，表示「移民來台南實在是正確選擇」。
歐陽靖在內文中表示「從台北島內移民到南部，覺得一切好新鮮！當了兩個月『新台南人』後察覺許多有趣的事情」，並說明食物方面南部口味偏甜、手搖飲3分糖等於是台北的半糖，新奇的是早餐店都有賣鍋燒意麵，選擇種類多出不少，她也發現南部的醬油膏不鹹卻很甜，而且呈現半透明狀。
關於是否適應南部的天氣型態，歐陽靖則分享，有時台南氣溫24度，竟會看到路上有人穿羽絨外套，自己和媽媽卻穿著短袖，一直被鄰居問：「妳們不冷嗎？」對於南部的「好天氣」歐陽靖也說明因每天都是乾爽的晴天，早上晾衣服下午就會乾，「不像溼冷的台北，晾衣服都晾個三天三夜直到發霉」。
但以生活步調來看，歐陽靖則分享，「大家的動作真的比較慢，台北人已經習慣過很著急的生活了」。有時和媽媽（譚艾珍）走在路上就跟媽祖出巡一樣，甚至會有人從對向車道搖下車窗大喊媽媽的名字。對此，她也補充道，可能在台北人可能看藝人看慣了，比較沒什麼反應。
搬家到台南的這兩個月的時間，歐陽靖便想藉此詢問「有人跟我一樣是從北部搬到南部生活的嗎？」，並說明，往後的日子應該還會有更多新發現，且「認真覺得移民來台南實在是正確選擇」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言