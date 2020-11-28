歐陽靖移居台南列11條南北差異 大讚「移居是正確選擇」

今（2020）年年初演員歐陽靖於臉書宣布已懷孕五個月，並與日本籍攝影師男友小菅亮輔完成登記結婚。近期因疫情關係便選擇回到台灣待產，也順利的在8月生下兒子「新醬」，更在9月時攜家帶眷移居臺南市安平區。如今，歐陽靖於本月8日透過臉書發聲分享南北差異，表示「移民來台南實在是正確選擇」。

歐陽靖在內文中表示「從台北島內移民到南部，覺得一切好新鮮！當了兩個月『新台南人』後察覺許多有趣的事情﻿」，並說明食物方面南部口味偏甜、手搖飲3分糖等於是台北的半糖，新奇的是早餐店都有賣鍋燒意麵，選擇種類多出不少，她也發現南部的醬油膏不鹹卻很甜，而且呈現半透明狀。

關於是否適應南部的天氣型態，歐陽靖則分享，有時台南氣溫24度，竟會看到路上有人穿羽絨外套，自己和媽媽卻穿著短袖，一直被鄰居問：「妳們不冷嗎？」﻿對於南部的「好天氣」歐陽靖也說明因每天都是乾爽的晴天，早上晾衣服下午就會乾，「不像溼冷的台北，晾衣服都晾個三天三夜直到發霉」。

但以生活步調來看，歐陽靖則分享，「大家的動作真的比較慢，台北人已經習慣過很著急的生活了」。有時和媽媽（譚艾珍）走在路上就跟媽祖出巡一樣，甚至會有人從對向車道搖下車窗大喊媽媽的名字。對此，她也補充道，可能在台北人可能看藝人看慣了，比較沒什麼反應。

搬家到台南的這兩個月的時間，歐陽靖便想藉此詢問「有人跟我一樣是從北部搬到南部生活的嗎？」，並說明，往後的日子應該還會有更多新發現，且「認真覺得移民來台南實在是正確選擇」。﻿