海生館夜宿冬季「巡田水」 「摸蛤仔兼洗褲」就是這感覺

屏東海生館高人氣的夜宿行程，在後場飼育區導覽、與魚兒共眠外，近年結合周邊「小而美」的社區生態旅遊，讓遊客體驗鄉土生態之美，冬季結合恆春鎮龍水社區的「踏水巡田」行程，帶遊客踏上台灣最南端的有機稻作區，用雙腳感受踩踏泥土的感動，體驗農夫「巡田水」的感覺，其中「摸蛤仔兼洗褲」行程，往年都是摸到小顆黃金蜆，今年摸到超大田蚌，讓遊客驚呼連連。

海生館經營團隊海景公司企劃部主任毛智瑋說，在四季如春的恆春半島，冬天通常不會太冷，夜宿冬季限定行程特別帶領遊客打開海洋的玻璃門，走向純樸的農村龍水社區，當地保留最天然的稻作區，還有野生的黃金蜆生活在田邊的小圳中，由在地解說帶領踏入田野中沁涼的水渠道，淘淘水中的泥土，幸運地話就能淘到滿滿的黃金蜆。

他說，今年「摸蜆仔」過程中還沒淘到滿滿的黃金蜆，先摸到超大田蚌，將田蚌與原本的黃金蜆放在一起比較，整整大好幾倍，讓淘到田蚌的遊客及解說員一陣驚呼，直呼前幾年都未淘到過如此大的田蚌，也為踏水巡田遊程增添趣味，感受河海自然生態的多樣性。

他說，「田蚌」又稱「河蚌」，是大型淡水貽貝，和台灣的原生淡水魚高體鰟鮍有著特殊的共生關係。高體鰟鮍俗名牛屎鯽仔，母魚會將卵產在田蚌的鰓瓣內確保卵能安然孵化，田蚌的幼苗會暫時吸附在魚體上傳播至遠方，因為棲地的破壞，在河道中已少見高體鰟鮍的身影，體驗時也提醒大家重視環境保育的重要，要珍惜、愛護環境。