快訊

北北基宜大雨特報！ 東北季風影響氣溫再降

5天20萬連署達標！嘉義醫師為愛女之死向青瓦台請願 韓政府須回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

低溫下探15度！ 吳德榮：北台灣濕冷

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
冷空氣影響，北台灣濕冷。本報資料照片
冷空氣影響，北台灣濕冷。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周都受東北季風影響，今天至下周一水氣多，迎風面桃園以北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；新竹以南影響小，中南部晴朗穩定，日夜溫差大。

他說，冷空氣影響，北台灣濕冷；今晚至下周一的清晨及夜間，平地測站最低氣溫有降至14、15度的機率；其他地區氣溫亦略降。今天北部15至21度、中部17至26度、南部17至28度、東部16至26度。

下周二至下周三白天冷空氣略減弱，氣溫小幅回升；下周三晚至周五冷空氣再增強，氣溫下降，最低氣溫略低於前波。

下周二至下周五迎風面大台北及東半部有局部短暫雨；桃園以南影響小，中南部晴朗穩定，日夜溫差大。

吳德榮 新竹 中央大學 天氣動態

延伸閱讀

東北季風南下低溫17度 吳德榮：北台灣濕冷一整周

明天北部變天！吳德榮：東北季風冷空氣比前一波強

周五東北季風南下 吳德榮：周六晚起低溫下探14度

北台灣今晚變天 吳德榮：明天這些地區有較大雨勢

相關新聞

健保費率 3小時激戰 2案併陳

衛福部健保會昨加開臨時會，討論健保署試算的健保費率調整方案七版本，經過三小時激烈討論，仍舊沒共識。最終兩版本併陳給衛福部...

外籍看護家庭「喘息服務」再放寬

衛福部宣布，十二月起，「外籍看護工家庭使用喘息服務計畫」擴大使用對象，經評估失能等級二到八級者，若其所聘的看護移工休假或...

廢土亂倒 桃園百年埤塘正消失

桃園埤塘眾多，有「千塘之鄉」美名，今年逢五十六年來罕見旱象，百年埤塘成為重要應變水資源。但桃園審計處檢視衛星影像套圖卻發...

北北基宜大雨特報！ 東北季風影響氣溫再降

中央氣象局發布大雨特報，東北季風影響，今天基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區有局部大雨發生的機率。

低溫下探15度！ 吳德榮：北台灣濕冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周都受東北季風影響，今天至下周一水氣多，迎...

招募志工 守護千塘之鄉

恐逐漸消失的埤塘該如何守護？桃園市政府以埤塘公園化，打開埤塘空間營造步道、涼亭，成為親水環境，同時招募埤塘巡護志工巡守，...

科普好健康／咳嗽頭痛 恐怕腦部有病灶

● 「咳嗽頭痛」好發於男性、偏頭痛、腦瘤患者

臍尿管未閉合 清出1公分大肚臍屎

高雄一名張姓男子因肚臍下方長膿包，痛到走路需彎著腰，就醫發現是臍尿管畸形，這種症狀多半發生在嬰兒期，在成人身上極為罕見。...

愛肝達人站／B肝嘗試偏方 小心藥到命除

丈母娘辦後事，葬儀社不周到，老婆粉不高興。

健康你我他／室內擺蘆薈 可消除甲醛

空汙無所不在，理論上，盡量不要在上午8點到10點、下午6點到8點的空汙嚴重時段出門，因為上下班高峰期PM2.5濃度較高。...

老盟倡導關懷人進機構 同居人才知失智阿嬤會說話

高齡社會之下，在地老化雖是多數長者的期盼，但台灣仍有約七千人為無家屬關懷，由政府公費安置在機構，其尊嚴老化有待協助。為此...

北市旅遊補助挨批「四不一沒有」 觀傳局：勿扯後腿

受新冠肺炎疫情衝擊，北市為振興旅宿業，周二上午宣布最新的旅遊補助「台北加碼GO」方案。台北市從12月起至明年3月7日，將...

熱門新聞

冬季團遊補助方案出爐！平日2天1夜以上、縣市還有加碼

心理測驗／選澡盆還是飲料杯？ 了解自己何時容易感到寂寞

求職現場突被要求全程英文應對 面試男氣炸全部「講台語」

完勝冰箱常備菜！日本備餐達人 超實用「2週買菜清單」曝光

小孟塔羅：夢想實現還結婚生子？測你的人生高峰何時出現

好市多黑色購物週氣炸烤箱今最熱賣 隱藏版韓式燒烤牛特惠超划算

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。