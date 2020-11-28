低溫下探15度！ 吳德榮：北台灣濕冷

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，未來一周都受東北季風影響，今天至下周一水氣多，迎風面桃園以北及東半部有局部短暫雨，北海岸、北部山區及東北部雨勢較大；新竹以南影響小，中南部晴朗穩定，日夜溫差大。

他說，冷空氣影響，北台灣濕冷；今晚至下周一的清晨及夜間，平地測站最低氣溫有降至14、15度的機率；其他地區氣溫亦略降。今天北部15至21度、中部17至26度、南部17至28度、東部16至26度。

下周二至下周三白天冷空氣略減弱，氣溫小幅回升；下周三晚至周五冷空氣再增強，氣溫下降，最低氣溫略低於前波。

下周二至下周五迎風面大台北及東半部有局部短暫雨；桃園以南影響小，中南部晴朗穩定，日夜溫差大。