老盟倡導關懷人進機構 同居人才知失智阿嬤會說話

聯合報 / 吳貞瑩
老人福利推動聯盟舉辦2020長者尊嚴照護學術與實務研討會，關懷長者尊嚴老化。 圖／老盟提供
老人福利推動聯盟舉辦2020長者尊嚴照護學術與實務研討會，關懷長者尊嚴老化。 圖／老盟提供

高齡社會之下，在地老化雖是多數長者的期盼，但台灣仍有約七千人為無家屬關懷，由政府公費安置在機構，其尊嚴老化有待協助。為此，老人福利推動聯盟27日舉辦「2020 長者尊嚴照護學術與實務研討會」，由長期關注長者人權議題、經營尊嚴長者照護的專家學者，進行跨國、跨領域與跨文化對談，並進行台灣老人獨立倡導成果分享及績優倡導關懷人表揚大會。

老盟秘書長張淑卿表示，尊嚴老化不只是口號，必須付諸實現，共同打造完善的尊嚴照護模式，落實以人為本的在地老化。在地老化是長者的期待，機構式照顧是長者另一種可能。能選擇，代表能自主、自我決定。但有一群長者可能因為家庭關係疏離或獨居，當年老失能無法自我照顧時，政府會協助以公費安置，目前約有七千多人。

老盟自102 年接受社家署補助，參考國外經驗以及國內專家學者及民間團體討論後，建立台灣「獨立倡導」模型，透過專業培訓機制，培養倡導關懷人的專業能力，形成另類家人，提供沒有家屬長輩的關懷與權益保護服務。

張淑卿指出，倡導關懷人的服務對象以養護機構內失能、低收入且公費安置對無家屬長者，他們的工作是進入機構，傾聽長輩聲音，成為長輩與機構間的橋樑。藉由獨立倡導機制協助長者增加信心、決策力，希望他們可自我倡導，得到「尊嚴老化」。

各縣市同時推舉 14 名倡導關懷人受獎。其中南投縣優良倡導關懷人李麗珍曾服務臥床多年、重度失智阿嬤，手被約束在床欄，她曾以為阿嬤不會說話，但幾次服務陪伴後發現阿嬤對錢幣認知清楚。與失智阿嬤同房的長者也訝異向李麗秋說，不曉得失智阿嬤原來會說話、還會認錢。

張淑卿表示，當信任感建立，孤寂感降低，長者便慢慢敞開心房，與倡導關懷人分享他們的生命故事，並且能更自在機構居住，把機構真的當成家。這樣的改變，有賴倡導關懷人的不斷付出，不只是時間，包含更多的關心、理解。此外機構的投入也成就長輩晚年的美好。

目前全台共有十縣市推展倡導服務，包括基隆市、臺北市、新北市、桃園市、臺中市、南投縣、嘉義市、臺南市、高雄市及屏東縣。嘉義縣與花蓮縣預計在 110年開始提供服務。

老盟指出，台灣進入高齡社會，長者身心與財產照護上的「尊嚴覺醒」受到討論，相關法律所增列的人格維護、支持服務、獨立生活等，都以長者「尊嚴」為核心法制價值的理念，如果能建立對應的執行機制，配合專業照護人員提供足夠的精神支持與資源，可協助身心不自由的長者取得自我生命的選擇與決定權。

老化 阿嬤

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