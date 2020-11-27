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患胰臟癌4期未氣餒 他治療7年伴兒女成家生子

中央社 / 台北27日電

58歲李先生7年前確診胰臟癌4期，被醫師宣告剩半年壽命，經化療至今病情相當穩定，陪伴兒女畢業生子。醫師呼籲患者勿因害怕化療逃避治療，只要好好治療，仍有抗癌機會。

根據2017年癌症登記報告顯示，全台每年有約2400多名新確診的胰臟癌患者，位居癌症發生率12至13名；但每年就有2000人因胰臟癌病逝，高居10大癌症死因第8名。

台灣胰臟醫學會理事長、桃園長庚醫院副院長葉大森表示，胰臟癌好發於50至60歲中年族群，但除非腫瘤長在胰臟頭部造成黃疸，否則早期通常難以發現，直至出現背痛、上腹痛、體重快速減輕等症狀，確診時往往已較晚期。

癌症醫學會理事長、國家衛生研究院癌症研究所所長陳立宗說，早年胰臟癌死亡率高達95%，碰到就是死路一條，被稱為「癌王」，但近年隨化療進展加上跨科團隊治療，顯示癌王也可能被殲滅。

葉大森表示，胰臟癌因惡化程度高加上高度轉移的特性，多以全身性的療法為主，化學治療、標靶治療以及免疫治療都是可能的治療選項，晚期患者多達8成5都以化學治療為主，而1成5能開刀的病人，開完刀也都得輔助性治療。

葉大森指出，根據國際指引，「三明治療法」是目前治療晚期胰臟癌患者的最新趨勢，先利用化療縮小腫瘤，開刀後繼續化療預防復發，病人存活率比單純做化療或開刀更好。

台北榮民總醫院胰臟癌團隊召集人李重賓指出，截至目前，第3期患者存活中位數約9個月，第4期約6個月，相較其他癌別雖不算長，但以胰臟癌為例已是一大進展，目前國內多數治療均獲健保給付，患者治療時不用過度擔心經濟問題，藥物副作用也減少許多，呼籲患者積極接受正規治療。

陳立宗說，許多人對於化療常抱有負面印象，因為害怕而逃避治療，但實際上，疾病帶來的疼痛其實遠大於化療，病患遭受的痛苦絕大多數都源自疾病，呼籲患者務尋求正規的治療，與醫療團隊合作，控制病情。

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